Nhà đầu tư ồ ạt cắt lỗ biệt thự sau một năm 'đu theo' vành đai 4

Đổ xô "ăn" theo quy hoạch… lại ồ ạt cắt lỗ

Thời điểm này năm ngoái, không ít nhà đầu tư kỳ vọng sinh lời lớn từ việc đón đầu quy hoạch, triển khai đường vành đai 4 vùng Thủ đô. Những dự án bất động sản gần tuyến đường vành đai này trở thành tâm điểm chú ý của nhà đầu tư.

Hàng loạt dự án khu đô thị "đón đầu" vành đai 4 như: Splendora Bắc An Khánh, Hà Đô Charm Villas, Vườn Cam, An Lạc Green Symphony, Hinode Royal Park tại huyện Hoài Đức; khu đô thị The Phoenix Garden tại huyện Đan Phượng; khu đô thị Thanh Hà, khu đô thị Đô Nghĩa, Xuân Mai Complex tại quận Hà Đông… đồng loạt tăng giá.

Đáng chú ý, đầu tháng 6/2022, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức bán 202 căn biệt thự thuộc dự án khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 (tên thương mại HUD Mê Linh Central) tại huyện Mê Linh, bằng hình thức trả giá cạnh tranh và đạt được tỷ lệ trả giá thành công tới 98% (198 căn).

Đa số sản phẩm đưa ra kinh doanh đều thu được kết quả trả giá chênh vài trăm triệu đồng so với giá khởi điểm, cá biệt có nhiều căn chênh vài tỷ đồng. Nhưng trái với kỳ vọng sinh lời từ việc đón đầu quy hoạch, khi đường tuyến đường vành đai 4 được khởi công, các sản phẩm bất động sản tại các dự án "đón đầu" đang được bán cắt lỗ.