Nguồn cung xăng dầu cho Đồng Nai chỉ đáp ứng hơn 50% nhu cầu

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, nguồn cung xăng dầu cho Đồng Nai hiện mới đáp ứng hơn 50% nhu cầu của tỉnh, dẫn đến tình trạng thiếu xăng dầu, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và người dân trên địa bàn.



Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã yêu cầu Sở Công thương đề xuất giải pháp tháo gỡ tình trạng thiếu xăng dầu nhằm ổn định nguồn cung ứng cho doanh nghiệp và người dân.



Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp để hoàn thành các kế hoạch về kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh. Đồng thời, tăng cường xúc tiến thương mại giúp doanh nghiệp có thêm đơn hàng, mở rộng thị trường xuất khẩu đảm bảo thu nhập cho người lao động.



Theo Sở Công Thương Đồng Nai, tính đến chiều ngày 8/11, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 59 cửa hàng thông báo hết xăng/dầu hoặc hết cả xăng và dầu (giảm 4 cửa hàng so với ngày 7/11). Trong đó, 4 cửa hàng thông báo hết cả xăng và dầu; 53 cửa hàng hết xăng, còn dầu và 2 cửa hàng tạm dừng chờ nhập hàng tại thời điểm kiểm tra.

Một cửa hàng tại TP Biên Hòa treo biển hết xăng



Trong 10 tháng của năm 2022 chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh Đồng Nai tăng hơn 8% so cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 10 tháng đạt hơn 188,9 ngàn tỷ đồng, tăng gần 24% so cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 20,8 tỷ USD, tăng gần 19%; thu ngân sách nhà nước gần 56 ngàn tỷ đồng, đạt 101% dự toán; thu hút đầu tư nước ngoài gần 1 tỷ USD.



Tuy nhiên, trong 10 tháng qua và những tháng cuối năm tình hình kinh tế của Đồng Nai tiếp tục gặp nhiều khó khăn, chưa có tín hiệu cải thiện do sức mua toàn cầu giảm.



Hợp đồng xuất khẩu qua những thị trường lớn như Hoa Kỳ và châu Âu giảm. Các doanh nghiệp có quy mô lớn thuộc các ngành giày da, may mặc, dệt, sản xuất sản phẩm gỗ...duy trì sản xuất bằng biện pháp điều chỉnh quy mô sản xuất, cho công nhân nghỉ việc luân phiên do chưa có đơn hàng mới.