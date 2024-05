Người xưa dặn: '4 cây vào nhà, Tổ tiên phù hộ, 3 cây chặt bỏ tai họa cận kề'

Vì vậy, người xưa khuyên nên trồng cây cảnh này trong nhà. Ảnh minh họa SH

Ngoài ra, cây cảnh này còn được cho là mang lại sự giàu có và thịnh vượng cho gia đình. Đặc tính phát triển chậm của nó được hiểu là biểu tượng của sự ổn định và trường tồn nên nó được sử dụng rộng rãi trong bố cục phong thủy, đặc biệt là trong các cơ sở thương mại và sân trong của những ngôi nhà giàu có.

Cây hoàng dương có sức sống bền bỉ, có thể phát triển tốt ngay cả trong môi trường khắc nghiệt. Điều đó có nghĩa là khi gặp khó khăn phải có tinh thần kiên cường, dũng cảm đương đầu, vượt qua khó khăn.

Nhiều người giàu có và những người đam mê cây cảnh sẽ giữ vài chậu gỗ hoàng dương ở nhà, có mùi thơm nhẹ và rất thanh lịch, có khả năng xua đuổi muỗi.

4. Cây phượng tím

Phượng tím (Jacaranda) có nghĩa là vẻ đẹp và sự thanh lịch, tượng trưng cho hy vọng và ước mơ, tượng trưng cho tình cảm và tình yêu, đồng thời cũng có thể mang lại hạnh phúc và niềm vui.



Ảnh minh họa Toutiao

Những bông hoa màu xanh tím và dáng cây cao lớn mang lại cho nó một hình ảnh thanh lịch, tượng trưng cho tinh thần phấn đấu không ngừng.

Cành và lá tươi tốt của nó tượng trưng cho vẻ đẹp của tình yêu và gia đình, đồng thời mang ý nghĩa biểu tượng của tình yêu.

Mỗi bông hoa phượng tím nhỏ nhắn và xinh đẹp, cánh hoa mềm mại và quyến rũ, hoa có hình dạng độc đáo giống như cả chùm chuông gió nhỏ treo trên cành cây, reo vui trong gió.



Ảnh minh họa primalderma

Khi hoa nở rộ, cả cây cảnh thấm đẫm một màu tím hoa cà, tím oải hương lại có vẻ xanh lam rực rỡ. Nhìn xa, màu hoa giống như sương, như khói lại như mây, tím biếc, xanh dịu dàng, bồng bềnh, mờ ảo và tao nhã.

Gió xuân lại thổi qua cây phượng tím, cánh hoa như mưa tím rơi rụng vô cùng lãng mạn. Những bông hoa hình chuông màu xanh tím giống như một lời chào tạm biệt mùa xuân và chào đón mùa hè.



Do đó, người xưa khuyên nên trồng phượng tím trong nhà. Ảnh minh họa Toutiao

Phượng tím còn được coi là cây may mắn và được cho là mang lại may mắn và giàu có. Đó là vì màu hoa phượng tím xứng với câu mà người xưa vẫn nói: "Tử khí Đông lai", nghĩa là "sắc tím từ phương Đông đến".

Đây là loại khí tốt lành, mang lại bình an và may mắn, là điềm báo may mắn sắp đến, có thể giúp đời bạn thuận buồm xuôi gió. Do đó, người xưa khuyên nên trồng phượng tím trong nhà.

3 cây người xưa khuyên không nên chặt bỏ



1. Cây hòe già

Cây hoa hòe có tên khoa học là Sophora Japonica L, là cây thân gỗ, có thể cao tối đa tận 15m khi trưởng thành.



Theo người xưa, một khi cây hòe già ở nhà bị đốn hạ, thế hệ tương lai sẽ không thể nhận được sự phù hộ của Tổ tiên, khiến tài vận của gia đình bị hao hụt. Ảnh minh họa Toutiao

Nụ hoa có màu vàng, khi nở chuyển thành màu trắng ngà, mùi thơm, vị hơi đắng và đây là một loại dược liệu quý, chữa được nhiều bệnh như chống viêm, cầm máu, mỡ máu, làm mát cơ thể,…