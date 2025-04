Người Việt 'tậu' trung bình 7.500 chiếc xe máy mới mỗi ngày

Trước đó, theo số liệu từ Cục Thống kê, sản lượng xe máy mới sản xuất tại Việt Nam trong tháng 3/2025 ước đạt 237.500 chiếc, giảm 6,1% so với tháng trước và giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, tính chung quý I/2025, tổng sản lượng xe máy xuất xưởng đạt 728.100 chiếc, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái — cho thấy ngành sản xuất vẫn giữ được đà tăng trưởng dù có dấu hiệu chững lại trong tháng 3.

Hiện nay, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) có 5 thành viên chính gồm: Honda Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Việt Nam Suzuki, SYM Việt Nam và Yamaha Motor Việt Nam. Trong đó, Honda vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối với khoảng 80% thị phần nội khối, khẳng định vị thế thống lĩnh cả về sản lượng lẫn doanh số bán hàng.