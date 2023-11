Người trẻ nghĩ gì về phim Đất Rừng Phương Nam?

Ra rạp ngày 13/10, bộ phim điện ảnh Đất rừng Phương Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Sau nửa tháng ra mắt, bộ phim vẫn đang là đề tài nóng, tạo ra nhiều luồng tranh luận trên mạng xã hội.

Xem suất chiếu sớm vào ngày 14/10, L.M.N (21 tuổi, sinh viên năm 4) cảm thấy thất vọng vì bộ phim không xuất sắc như mong đợi. “Phim có khá nhiều sạn trong thoại của các nhân vật. Thêm vào đó, đạo diễn xây dựng nhiều chi tiết nhưng về sau lại không khai thác và hoàn toàn bỏ đi”, N chia sẻ.



N cho rằng, các kí hiệu nhận diện của tổ chức chống Pháp được zoom in, slow motion rất nhiều ở phần đầu nhưng sau khi kết nạp bé An vào tổ chức thì không còn sử dụng nữa. Bên cạnh đó, bối cảnh của bộ phim là ở miền Tây Nam Bộ nhưng một số lời thoại của bé An lại dùng phương ngữ Bắc Bộ. “Ví dụ như, khi bé An mang dép của anh Út, đôi dép quá cỡ bé An đã nói: "Đôi dép to quá anh Út ơi." Hay khi anh Út hỏi tin tức về chuyến xe của mẹ An thì có thông tin mẹ An đi xe 2 đồng nên chỉ về đến Bạc Liêu. Nhưng theo mình biết Bạc Liêu tách ra từ Minh Hải năm 1996, thời điểm ấy Pháp đã rút quân khỏi Việt Nam. Ngoài ra, mình cũng thấy hình ảnh cò bay hay ong vỡ tổ chưa được chân thật”, N nhớ lại.



Xem phim với tâm thế ôn lại tuổi thơ, chị N.T.M.A (24 tuổi, giáo viên mầm non) đánh giá cao phần kỹ xảo và hình ảnh của phim. Tuy nhiên, chị không ủng hộ việc bộ phim đưa vào một số chi tiết không bám sát lịch sử. “Mình không chỉ thất vọng mà còn thấy hơi bức xúc sau khi xem phim. Chưa nói đến diễn xuất của các nhân vật, phần trang phục đã không giống với trang phục của người miền Nam thời bấy giờ, chưa kể một số tổ chức như Thiên Địa Hội trong phim có nguồn gốc từ Trung Quốc, dù đã có chỉnh sửa tên gọi cho khác đi thì cũng sai lệch so với lịch sử, không chấp nhận được”.



Cũng theo chị A, phim ảnh không chỉ là một hình thức nghệ thuật, mà còn là một hình thức để giáo dục. Một bộ phim có sử dụng các dữ kiện lịch sử thì cần phải có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và khách quan, không nên thêm bớt hay làm biến dạng những chi tiết không có thật, không liên quan hoặc trái với sự thật lịch sử.