Người phụ nữ đáng thương nhất trong bi kịch Lee Sun Kyun qua đời

Có thông tin cô tự mình thực hiện các thủ tục cho tang lễ của chồng tại nhà tang lễ Bệnh viện Đại học quốc gia Seoul ở Jongno-gu, Seoul vào trưa 27/12.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, ngày 28/12, khi đang túc trực tại đám tang chồng, Jeon Hye Jin nhận được thông tin Mission Cross, bộ phim điện ảnh mà cô đóng vai thứ chính, bị hoãn chiếu. Phim được lên kế hoạch ra rạp vào tháng 2/2024 nhưng hiện bị hoãn vô thời hạn.

Theo nhận định, quyết định này ảnh hưởng từ sự ra đi của nam Lee Sun Kyun. Ở giai đoạn khó khăn này, yêu cầu Jeon Hye Jin phải tham gia quảng bá phim thực sự quá sức.



Jeon Hye Jin khóc nghẹn trong ngày đưa tang chồng. Ảnh: Osen.

Cái bóng của chồng

Không nổi bật bằng chồng, Jeon Hye Jin vẫn là nữ diễn viên được đánh giá cao của ngành phim ảnh Hàn Quốc. Ban đầu, cô được chú ý khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1997, đại diện cho tỉnh Kyungsang. Đây là bước đệm để cô bước chân vào showbiz, với vai nhỏ đầu tay trong bộ phim A Killing Story năm 1988.

Sau đó, Jeon Hye Jin lọt mắt xanh của đạo diễn Lee Sang Woo, giám đốc nghệ thuật của công ty rạp hát Chaimu, mở ra con đường làm diễn viên kịch, lấy nghệ danh Jeon Yi Da. Cô xuất hiện trong nhiều vở kịch nổi tiếng như The Moral Thief, The Sogue, There, Unification Express và Shape...

Năm 2002, người đẹp lần đầu xuất hiện trên màn ảnh nhỏ trong phim Ruler of Your Own World. Kể từ đó, cô góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách như Xin lỗi, anh yêu em, Phẩm chất quý cô, The Beast...

Đặc biệt với phim cổ trang The Throne (2015), cô chiến thắng Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Jeon Hye Jin bí mật kết hôn với Lee Sun Kyun sau 7 năm yêu và chấp nhận lùi lại phía sau để hỗ trợ chồng, chăm sóc gia đình.

Đáng nói, Jeon Hye Jin nổi tiếng trước chồng. Lee Sun Kyun vốn là người hâm mộ của vợ. Anh làm quen với cô thông qua sự giới thiệu của một người bạn. Nam diễn viên phải mất khoảng thời gian dài mới tán đổ người đẹp bằng sự chân thành và kiên trì.

Trong gần 15 năm qua, gia đình 4 người của Lee Sun Kyun và Jeon Hye Jin được xem là kiểu mẫu trong showbiz vốn nhiều thị phi, chuyện chia tay hay ly hôn xảy ra như cơm bữa.

Lee Sun Kyun nhiều lần công khai khen ngợi Jeon Hye Jin trước truyền thông. Anh cho biết câu nói "Tại sao anh chỉ nhận những vai diễn dễ dàng hơn so với sức của mình" giúp anh can đảm thử thách bản thân hơn và đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ trong giới.