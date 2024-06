Người phụ nữ 40 tuổi có tử cung như bé gái chưa dậy thì, phải nhờ bạn thân làm một việc mới có con

Chị Liên chào đón con trai khỏe mạnh bằng phương pháp sinh mổ. Ảnh: BVCC.

Tháng 8/2023, chị Liên chào đón con trai khỏe mạnh bằng phương pháp mổ lấy thai khi vừa bước sang tuổi 41. Được ôm con trai mới sinh vào lòng, chị nói bằng giọng hạnh phúc: “Con trai là điểm tựa tinh thần giúp tôi vượt qua bệnh tật”.

Theo bác sĩ Lê Nguyễn Trọng Hiền, khoa Hiếm muộn, Bệnh viện Hùng Vương, suy buồng trứng sớm (mãn kinh) được tính từ khi xuất hiện những lần ra máu kinh cuối cùng, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Đây là lý do khiến phụ nữ bị vô sinh hiếm muộn. Nguyên nhân do do bẩm sinh nếu buồng trứng không phát triển và không có từ lúc sinh, bị bất thường nhiễm sắc thể, di truyền, mắc các bệnh như quai bị, ung thư hay mắc bệnh như trường hợp của chị Liên.

Bác sĩ Hiền cho biết, với các trường hợp suy buồng trứng sớm sẽ rất khó có thai tự nhiên. “Hiện tại, chỉ bằng cách xin trứng để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm thì bệnh nhân suy buồng trứng mới có cơ hội có thai”, bác sĩ Hiền chia sẻ.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người cho trứng cần đảm bảo 18-35 tuổi, tự nguyện hiến, chưa từng hiến trứng dẫn đến sinh con thành công, không đang có thai và cho con bú, không có quan hệ cận huyết với chồng của người nhận trứng, chức năng buồng trứng cần được đánh giá trên xét nghiệm và siêu âm, không mắc bệnh lây qua đường tình dục.