Người dùng iPhone chê Apple Intelligence "nhạt"

Khảo sát mới cho thấy đa số người dùng iPhone không hài lòng với tính năng Apple Intelligence dù AI là yếu tố quan trọng khi chọn mua smartphone. Theo một cuộc khảo sát từ SellCell - nền tảng chuyên về trao đổi thiết bị công nghệ, mặc dù trí tuệ nhân tạo (AI) được đánh giá là yếu tố then chốt khi lựa chọn smartphone, phần lớn người dùng iPhone lại tỏ ra thất vọng với các tính năng AI của Apple. AI chưa đáp ứng kỳ vọng Nghịch lý là người dùng iPhone thể hiện sự quan tâm đến AI cao hơn hẳn so với người dùng Samsung. Tuy nhiên, khi đi vào thực tế sử dụng, đa số người dùng cả hai nền tảng đều đánh giá các tính năng AI "không mang lại giá trị đáng kể" cho trải nghiệm hàng ngày của họ. Đánh giá chi tiết các tính năng Writing Tools hiện đang là tính năng được ưa chuộng nhất trong hệ sinh thái Apple Intelligence. Tiếp theo là Notification summaries (Tóm tắt thông báo) và Priority Messages (Tin nhắn ưu tiên). Đáng chú ý, các tính năng như Clean Up in Photos (Dọn dẹp ảnh) và Smart Reply in Mail and Messages (Trả lời thông minh trong Mail và Tin nhắn) nhận được ít sự quan tâm hơn từ người dùng. Kỳ vọng gì ở tương lai? Apple đang đặt nhiều kỳ vọng vào hai tính năng mới được giới thiệu trong bản cập nhật iOS 18.2: Genmoji - Công cụ cho phép người dùng tạo emoji tùy chỉnh chỉ bằng cách mô tả. Tính năng này được tích hợp trực tiếp vào bàn phím emoji, với biểu tượng cười phát sáng ở góc phải. Tích hợp ChatGPT - Người dùng có thể kích hoạt ChatGPT thông qua Siri bằng cách bắt đầu câu lệnh với "Ask ChatGPT", mở ra khả năng tương tác thông minh và tự nhiên hơn. Dù các tính năng hiện tại chưa thực sự gây ấn tượng, việc Apple liên tục cập nhật và bổ sung tính năng AI mới cho thấy công ty đang nghiêm túc trong việc phát triển công nghệ này. Với sự xuất hiện của Genmoji và tích hợp ChatGPT, người dùng có thể kỳ vọng vào những trải nghiệm AI thiết thực và hữu ích hơn trong tương lai. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của Apple là làm sao để chuyển hóa sự quan tâm cao của người dùng thành trải nghiệm thực tế đáng giá, thay vì chỉ dừng lại ở những tính năng được xem là "thú vị nhưng không thiết yếu" như hiện nay.