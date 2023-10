Người đẹp lai Việt giành ngôi Á hậu 1 tại Hoa hậu Mỹ

Savannah Gankiewicz là người mẫu quốc tế, doanh nhân, chuyên viên tiếp thị. Người đẹp lai Việt hiện là đại sứ của tổ chức What Makes You Feel Beautiful có trụ sở tại Maui và là người điều hành chương trình đào tạo First Love Yourself (FLY).



Savannah từng chuyển đến Philippines để làm người mẫu và giành danh hiệu Hoa hậu Cộng đồng Hải ngoại tại Philippines vào năm 2017.



Trong đêm chung kết Hoa hậu Mỹ 2023, ngoài giải Á hậu 1, cô còn được trao giải trang phục dân tộc đẹp nhất.