Người dân vùng ngập ở Huế lên mạng xã hội nhờ hỗ trợ sơ tán

Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, sáng 15/11, nước sông Hương đã vượt đỉnh lũ năm 2020 và vẫn tiếp tục dâng nhanh.

Từ ngày 13/11 đến sáng 15/11, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to và rất to, riêng huyện Nam Đông và một số nơi của huyện Phú Lộc có mưa đặc biệt to, với lượng mưa phổ biến 500-800mm, có nơi lên đến 971mm.

Mưa lớn và nước sông dâng nhanh khiến nhiều tuyến đường của Huế chìm trong biển nước (Ảnh: Nhuận Thành).

Mưa to trên đầu nguồn đã khiến lượng nước đổ về hạ nguồn với lượng lớn, làm mực nước các sông chảy qua địa phận thành phố Huế dâng lên nhanh chóng.

Hiện tại mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long đã lên mức 4,17m (trên mức báo động III là 0,67m); nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt mức 4,11m (dưới báo động II: 0,39m). Mực nước tại sông Hương đã vượt qua đỉnh lũ năm 2020 nhưng dự báo vẫn còn tiếp tục dâng nhanh trong thời gian tới.