Lực lượng chức năng phường Lào Cai (TP Lào Cai) đang làm rõ vụ việc một người đàn ông nhảy lên nắp capo ô tô, nghi bắt ghen vợ ngoại tình, xảy ra tối 6/10. Ngày 10/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Văn Tú - Chủ tịch UBND phường Lào Cai (TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) - cho biết, Công an phường này vừa mời một số người trong clip "chồng bắt vợ ngoại tình" xảy ra ở phường Lào Cai, về trụ sở làm việc. Người đàn ông ngồi trên nắp capo chiếc ô tô đang di chuyển, được cho là đi đánh ghen (Ảnh: Cắt từ clip). Theo ông Tú, sự việc xảy ra vào chiều tối 6/10 trên địa bàn phường. "Sau khi xảy ra sự việc, phía công an phường đã mời các bên lên làm việc. Qua xác định ban đầu, đây là xích mích giữa 2 bên, chưa xảy ra việc đánh nhau. Về việc có phải bắt ghen hay không, cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ", ông Tú nói. Theo clip đăng tải trên mạng xã hội, tối 6/10, chiếc ô tô màu đen BKS 24A-032.xx bên trong xe có 2 người (một nam, một nữ) đang di chuyển trên đường. Lúc này có một người đàn ông nhảy lên nắp capo ô tô rồi yêu cầu những người trong ô tô xuống xe. Người đàn ông sau đó dùng điện thoại ghi hình những người ngồi trong xe (Ảnh: Cắt từ clip). Nhiều người xung quanh can ngăn người đàn ông không ngồi lên nắp capo vì nguy hiểm. Sau đó người đàn ông nhảy xuống, lấy điện thoại ra ghi hình lại người ngồi trong xe. Lúc này, người trong ô tô tăng tốc lái xe bỏ đi. Nhiều người cho biết, sự việc kể trên là do chồng đi bắt ghen vợ đang ngoại tình. Tuy nhiên thông tin này chưa được cơ quan chức năng xác nhận.