Người dân đổ xô bắt cá tra, cá lăng nặng hơn 10kg ở hồ Trị An

Anh Phạm Thành Thắng (xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) cho biết, đây là đợt đóng đập thứ 2 trong năm nên lượng cá không nhiều so mọi năm. Tuy nhiên, anh và nhiều người vẫn bắt được nhiều cá tra, lăng "khủng", có cân nặng hơn 10kg, dài chừng 1m.

Nhiều người dùng lưới, phao, chài để bắt cá sau khi hồ Trị An đóng đập tràn (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo người dân, cá ở đập là cá tự nhiên từ sông Đồng Nai bơi lên nên rất ngon và chất lượng. Giá bán cá bắt ở chân đập tràn Trị An cao hơn cá nuôi ở hồ.

Mỗi lần người dân bắt được cá "khủng" đưa lên bờ, từng tốp kéo đến chung vui, xin chụp ảnh kỷ niệm.

Không chỉ có người bắt cá, nhiều người dân đến chỉ để đợi xem và chụp ảnh cá khủng (Ảnh: Hoàng Bình).

Anh Sơn (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) bắt được con cá tra gần 10kg chia sẻ: "Cứ mỗi lần đóng đập Trị An tôi cùng nhóm bạn lên quăng chài bắt cá. Hôm nay may mắn bắt được cá tra lớn. Nhiều người trả giá hơn 2 triệu nhưng tôi không bán. Đi bắt cá vui là chính, may mắn có cá thì về nhóm bạn làm bữa liên hoan".

Trước đó ngày 29/8, Công ty thủy điện Trị An xả lũ để điều tiết lượng nước. Hồ thủy điện Trị An rộng 323 km2, nằm trên sông Đồng Nai. Ngoài sản xuất điện, công trình đảm bảo sinh hoạt, nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.