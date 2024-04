"Người đàn bà trong tôi": Hành trình giành quyền kiểm soát của Britney

Thời gian mà cha Spears được chính quyền trao quyền giám hộ là 13 năm cô sống thu mình trong sợ hãi, không thể thực hiện mọi ý muốn, ước mơ; không được thực hiện cả những quyền tự do cá nhân như gặp con cái, yêu đương, kết hôn.

Spears đã cam chịu, vì nghĩ chỉ có ngoan ngoãn, giữ cho mình không bị kích động, chứng tỏ mình vẫn ổn, cô mới thoát khỏi tình trạng bị giám hộ (Ảnh: First News).

Cô sợ hãi những thợ săn ảnh, những paparazzi truy đuổi cô không thương tiếc, với những câu phỏng vấn dồn cô vào bước đường cùng. Và khi cô phản kháng, hình ảnh đó được lấy làm lý do (cùng nhiều lý do bất công khác) để trao cho cha cô quyền giám hộ cô, mà thực chất là tước đoạt quyền tự do sống, làm việc theo mong muốn cá nhân, và cả tước đoạt tài sản của cô.

Có thể, nhiều người biết tường tận về sự nghiệp ca hát chói sáng của Britney Spears, nhưng ít ai biết đầy đủ, chính xác về cuộc sống mất tự do, đầy cô đơn, đau khổ, cùng những sai lầm phải trả giá quá mức của cô. Spears bị lừa dối, bị tước đoạt những quyền tự do chính đáng, bị kiểm soát, thậm chí bị đưa vào bệnh viện tâm thần chữa trị trong khi vẫn tham gia các chương trình biểu diễn, vẫn gặt hái những thành công trong sự nghiệp.

Vốn tự nhận mình là một cô gái ngoan, luôn muốn làm hài lòng người khác, trong suốt hơn 13 năm bị "quản thúc" khắc nghiệt, cô lại càng mềm yếu. Bất kỳ lúc nào muốn phản kháng lại cha mình và cách giám hộ đầy hà khắc, bất công, đầy vụ lợi của cha, cô đều bị đè nén nặng nề hơn. Sau những lần như thế, cô càng cố gắng nghe lời, càng cố gắng ngoan ngoãn để mong sớm thoát khỏi sự giám hộ của cha.

Spears đã cam chịu, vì nghĩ chỉ có ngoan ngoãn, giữ cho mình không bị kích động, chứng tỏ mình vẫn ổn, cô mới thoát khỏi tình trạng bị giám hộ. Cho đến một ngày, cô nhận ra tình trạng của cô không thể có hồi kết...

Đó là lúc cô nhận ra người đàn bà chín chắn, mạnh mẽ trong cô trỗi dậy. Người đàn bà ấy mong cô phải biết cách bảo vệ bản thân; muốn cô phải vượt qua người phụ nữ yếu đuối, cam chịu. Bắt đầu một giai đoạn không hề đơn giản nhưng đầy quyết tâm giành lại quyền kiểm soát chính cuộc đời mình.

Và chính sức sống trỗi dậy mạnh mẽ sau quãng đời đầy bi kịch đó đã làm nên sức hấp dẫn đầy lôi cuốn trong quyển Người đàn bà trong tôi của Spears.

Britney Spears, là biểu tượng nhạc pop của Mỹ, hiện sống tại Los Angeles, California. Cô từng đạt chứng nhận đa bạch kim và thắng giải Grammy, là một trong những nghệ sĩ thành công và được yêu thích nhất trong lịch sử ngành công nghiệp âm nhạc, với hơn 100 triệu đĩa nhạc được bán ra trên toàn cầu. Năm 2021, cô được tạp chí Time vinh danh trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới. Album Blackout của Spears đã được thêm vào thư viện lưu trữ của Đại sảnh Danh vọng Rock & Roll vào năm 2012.

Theo Thu An

Theo "Người đàn bà trong tôi"/First News