Ngừng hoạt động, Giám đốc công ty vẫn ký hợp đồng chiếm đoạt tiền đặt cọc

Ngày 28/11, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An), đơn vị đã khởi tố bị can đối với Đào Văn Tuấn (SN 1970), trú tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành và Hồ Đình Tùng (SN 1979), trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Công an làm việc với Đào Văn Tuấn