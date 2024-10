Ngủ quên ven đường, người đàn ông bị trăn quấn chặt

Một tài xế xe tải tại Ấn Độ nằm ngủ ven đường sau một ngày làm việc vất vả đã bất ngờ bị một con trăn cỡ lớn quấn chặt quanh cơ thể. Sự việc xảy ra tại thành phố Kurnool, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Video do các nhân chứng ghi lại cho thấy một người đàn ông ngồi bên ngoài hiên của một ngôi nhà ven đường đang bị con trăn cỡ lớn quấn quanh cơ thể. Trong khi những người chứng kiến cảm thấy lo sợ người đàn ông sẽ bị con trăn tấn công hoặc thậm chí bị quấn chết, người đàn ông này lại thể hiện thái độ khá bình tĩnh và ra hiệu cho những người xung quanh rằng bản thân mình vẫn ổn. Your browser does not support the video tag. Người đàn ông ngủ quên ven đường bị trăn quấn chặt quanh cơ thể (Video: Newsflare). Người dân địa phương sau đó đã hỗ trợ người đàn ông thoát ra khỏi vòng siết và bắt giữ con trăn. Con vật này được người dân giao lại cho lực lượng kiểm lâm để họ trả tự do tại một khu vực cách xa con người sinh sống. Người đàn ông trong sự việc cho biết mình làm nghề lái xe tải. Trước khi sự việc xảy ra, ông đã uống rượu sau một ngày làm việc vất vả và ngủ quên khi trên đường trở về nhà. Người này không biết lý do vì sao con trăn lại tấn công mình. Xung quanh nơi xảy ra sự việc có nhiều cây cối rậm rạp và nhiều khả năng con trăn đã chui ra từ trong bụi cây và tấn công người đàn ông đang nằm ngủ. Người đàn ông may mắn không bị thương. Sự việc xảy ra không lâu sau khi một tình huống tương tự xảy ra tại Trung Quốc. Theo đó, sự việc xảy ra vào tối ngày 28/9 vừa qua tại thành phố Huệ Châu, Trung Quốc, khi một người đàn ông say rượu bị con trăn cỡ lớn tấn công và quấn chặt trong lúc anh này đang trên đường trở về nhà. Video do các nhân chứng ghi lại cho thấy người đàn ông bị con trăn cắn vào tay và quấn chặt quanh cơ thể. Người này vùng vẫy, tìm mọi cách để thoát ra nhưng bất thành. Your browser does not support the video tag. Người đàn ông say rượu bị trăn tấn công dữ dội khi đang trên đường về nhà (Video: Newsflare). Vụ việc xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều người, nhưng tất cả đều hoảng sợ trước sự hung dữ của con trăn cỡ lớn nên không ai dám can thiệp. Họ chỉ đứng từ xa quan sát và gọi điện cho lực lượng cứu hộ để nhờ giúp đỡ. Sau khi nhận được phản ánh từ người dân, lực lượng cứu hộ thành phố Huệ Châu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, sử dụng các thiết bị chuyên dụng để bắt giữ con trăn cỡ lớn và giải cứu người đàn ông. Người đàn ông bị thương ở tay sau vụ việc nhưng từ chối đến bệnh viện để kiểm tra. Không rõ lý do tại sao người đàn ông lại bị con trăn tấn công dữ dội như vậy, nhưng không loại trừ khả năng người này đã tìm cách bắt giữ trăn nên con vật đã phản công để tự vệ. Con trăn sau đó được thả tự do trong một khu rừng gần thành phố. Trăn không có nọc độc nhưng chúng sở hữu kích thước to lớn và sức mạnh đủ để giết chết một người trưởng thành. Thậm chí, nhiều trường hợp trăn giết chết và ăn thịt người đã từng được ghi nhận trên thế giới. Trong đó, thủ phạm gây ra các vụ trăn ăn thịt người chủ yếu là trăn gấm, loài trăn dài nhất thế giới với chiều dài cơ thể hơn 6m, có thể đến 8m. Theo tiến sĩ Harry Greene đến từ Đại học Cornell, Mỹ, một con trăn gấm trưởng thành có thể dễ dàng giết chết một người lớn chỉ trong vòng vài phút. Trăn gấm có thừa sức mạnh để giết chết một người trưởng thành và có thể nuốt chửng nạn nhân trong một giờ (Ảnh: ThaiSnake). Tiến sĩ Greene cho biết cách thức trăn tấn công con người cũng tương tự như khi chúng săn mồi. Đầu tiên, trăn sẽ tung cú cắn để giữ chặt nạn nhân. Trăn gấm không có nọc độc, nhưng sở hữu hàm răng sắc nhọn và quặp vào trong, giúp chúng giữ chặt con mồi sau cú cắn. Sau khi cắn và giữ chặt con mồi, trăn gấm sẽ cuộn vòng cơ thể quanh nạn nhân, khiến họ không thể hô hấp. Nếu con người bị trăn gấm siết chặt, xương sườn và nội tạng của họ sẽ sớm bị phá hủy và nạn nhân sẽ tắt thở chỉ trong vài phút. Tiến sĩ Greene cho rằng quá trình giết chết con người của trăn gấm diễn ra rất nhanh chóng, nhưng chúng sẽ mất nhiều thời gian để có thể nuốt chửng một người trưởng thành, vốn là con mồi có kích thước lớn.