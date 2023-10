Ngọc Trinh bị công an xử phạt hơn 17 triệu đồng khi lái mô tô buông 2 tay

Công an xác định nữ người mẫu vi phạm Luật Giao thông đường bộ ở hai địa điểm. Cụ thể, tại khu vực cầu Ba Son, phường Bến Nghé (quận 1), Ngọc Trinh lái mô tô mang biển số 59AA-001.51 vi phạm lỗi điều khiển phương tiện che lấp biển số, không có giấy đăng ký xe, không có giấy phép lái xe.

Ngày 9/10, Phòng CSGT Công an TPHCM phối hợp Công an TP Thủ Đức đã đến nhà riêng của nữ người mẫu này lập biên bản các lỗi vi phạm trên và tạm giữ 2 mô tô, dưới sự chứng kiến của công an địa phương.

Việc lập biên bản vi phạm giao thông tại nhà riêng do nữ người mẫu trong quá trình lái xe bị tai nạn, không thể di chuyển và đồng ý làm việc tại tư gia.

Trao đổi với phóng viên báo Dân Trí, một cán bộ Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết, quá trình lập biên bản vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, người vi phạm sẽ chịu mức phạt trung bình.

Như vậy, với lỗi Không có bằng lái mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh từ 175cm3 trở lên, Ngọc Trinh vi phạm 2 lần, bị phạt 9 triệu đồng; Nằm trên yên xe điều khiển xe bị xử phạt 7 triệu đồng; Điều khiển phương tiện che lấp biển số bị xử phạt 350.000 đồng; Không có giấy đăng ký xe bị xử phạt 900.000 đồng.