Ngọc nữ Nhật Bản sụp đổ danh tiếng vì ngoại tình

Hồi tháng 1, Bunshun đưa tin Yoko Kumada bị chồng cáo buộc ngoại tình với nhiều người, trong đó có một nhân tình là nhà sản xuất truyền hình Nhật Bản. Chồng của nữ người mẫu đã nộp các bằng chứng lên tòa án và được chấp nhận.

Trước đó, Yoko Kumada nộp đơn ly hôn với chồng vào tháng 9/2021 với lý do bị ông xã bạo hành, bị mẹ chồng gây áp lực. Nữ người mẫu đòi bồi thường 5,5 triệu Yen. Trong quá trình tranh chấp, chồng Yoko Kumada nghi ngờ cô có hành vi ngoại tình nên đã thu thập chứng cứ qua tin nhắn điện thoại, mẫu ADN và phát hiện nữ người mẫu có quan hệ ngoài luồng với những người đàn ông khác nhau.



Yoko Kumada ngoại tình với nhiều người đàn ông.

Yoko Kumada là người mẫu áo tắm nổi tiếng tại Nhật Bản. Năm nay 41 tuổi nhưng Yoko Kumada vẫn có thân hình gợi cảm. Sau nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí, cô được ca tụng với các mỹ từ như "nữ thần gợi cảm", "thiên thần bikini", "nữ hoàng áo tắm" của showbiz Nhật Bản. Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, cô kết hôn với một người ngoài ngành giải trí năm 2012 và có 3 con gái. Cô cũng từng nhận được giải Bà mẹ của năm.

Nữ thần thế hệ mới Erika Karata gây chấn động khi làm bồ nhí trong 3 năm

Erika Karata vốn đang là cái tên được các nhà sản xuất phim Nhật Bản ưu ái, thậm chí, sự nghiệp của cô còn vươn sang cả Hàn Quốc. Song, scandal làm kẻ chen chân vào hôn nhân của người khác khiến sự nghiệp của ngôi sao sinh năm 1997 lụi tàn.

Theo đó, tháng 1/2021, giới giải trí châu Á chấn động khi vụ ngoại tình giữa Erika Karata và tài tử Masahiro Higashide bị phanh phui. Đáng nói, Masahiro Higashide là chồng của Anne Watanabe, một trong những ngôi sao quyền lực bậc nhất Nhật Bản. Bản thân Masahiro Higashide cũng là diễn viên ăn khách, sao hạng A với các tác phẩm nổi bật như Death Note: Light Up The New World (2015), Ký Sinh Thú (Parasyte - 2014), Bá Vương Học Đường (2014)...

Theo Weekly Bunshun, Erika Karata tài tử Masahiro Higashide ngoại tình trong suốt 3 năm, kể từ sau khi hợp tác trong Asako I & II (2018), lúc này Erika mới 19 tuổi, tức chưa đến tuổi trưởng thành tại Nhật Bản.