Nghiên cứu khảo sát tác nhân vi sinh gây ra ngộ độc của bánh mỳ Phượng

Sở Y tế Quảng Nam đã có văn bản đề nghị Viện Pasteur Nha Trang cho ý kiến về đề xuất của Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford, Quỹ Wellcome Trust tại Việt Nam xin được chia sẻ tác nhân vi sinh phân lập từ Viện trong chuỗi ngộ độc thực phẩm bánh mỳ Phượng tại Hội An để thực hiện đề tài khoa học nói trên.

Theo Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, sau vụ 313 người bị ngộ độc khi ăn bánh mỳ Phượng ở phường Minh An, thành phố Hội An, ngành Y tế tỉnh đề nghị các địa phương, ngành liên quan tăng cường quản lý, kiểm tra, thông tin tuyên truyền về an toàn thực phẩm đến cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng để không xảy ra vụ ngộ độc tương tự.

Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết kết quả điều tra và kết quả kiểm nghiệm mẫu liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm bánh mỳ Phượng của Viện Pasteur Nha Trang, có 7 mẫu dương tính với khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố và Salmonella. Hai loại vi khuẩn nguy hiểm này được phát hiện trong chả lợn, thịt lợn xíu, xíu mại, rau răm, xà lách, hành, dưa leo. Đây chính là nguyên nhân làm 313 người bị ngộ độc thực phẩm vào ngày 11/9 tại thành phố Hội An.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An Nguyễn Văn Lanh chia sẻ, sau vụ việc, thành phố chỉ đạo ngành chức năng tăng cường quản lý, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm. Mặt khác, thành phố tăng cường truyền thông quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, đặc biệt, tại địa điểm du lịch, trường học, nơi tập trung đông người.