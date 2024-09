Nghiên cứu 1.200 người giàu tiết lộ cách nuôi dạy con thành triệu phú

3. Dạy về quản lý tiền bạc: Chỉ cho con cách khiến tiền làm việc cho mình. Tiền bạc nên được coi là phương tiện trao đổi năng động, lưu thông và phát triển, không chỉ là một nguồn lực tĩnh.

4. Nuôi dưỡng thái độ tích cực: Khuyến khích con coi tiền bạc là thứ đáng mong đợi, thay vì là thứ đáng sợ. Dạy chúng liên kết tiền bạc với sự tự do, cơ hội và sự sung túc.

5. Truyền đạt sự khiêm tốn: Giải thích rằng mặc dù tiền bạc không khiến trẻ trở thành người tốt hơn, nhưng nó có thể mang lại nhiều cơ hội hơn, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân cách và các giá trị phi vật chất hơn của cải.

6. Đặt niềm tin vào tiềm năng của trẻ: Một trong những thông điệp mạnh mẽ nhất mà cha mẹ có thể truyền đạt là niềm tin vào tiềm năng của con mình. Bất kể trình độ học vấn hay thành tích học tập của trẻ như thế nào, trẻ nên được dạy rằng chúng có khả năng đạt được các mục tiêu tài chính của bản thân. Những cụm từ như "Bố/mẹ tin vào con" và "Con có thể làm được" đơn giản nhưng vô cùng hữu ích.

7. Dạy bằng tấm gương: Cách tốt nhất để dạy trẻ em về tiền bạc là thông qua ví dụ. Những bậc cha mẹ gặp khó khăn về tài chính có thể vô tình dạy con mình rằng tiền bạc khó kiếm và khó giữ. Ngược lại, những bậc cha mẹ tiếp tục phấn đấu để cải thiện tài chính, bất kể mức độ thành công của họ, sẽ nêu gương sáng. Họ cho con mình thấy thất bại là một phần của hành trình và sự kiên trì là chìa khóa.

Những bậc cha mẹ suy nghĩ lớn sẽ truyền cảm hứng cho con mình mơ ước và hướng tới những mục tiêu cao cả. Họ giúp con cái xác định tài năng và sở thích tự nhiên, nuôi dưỡng niềm tin rằng mình có thể tự tạo ra tương lai bằng cách làm những gì yêu thích.

Cuối cùng, tư duy của những bậc cha mẹ giàu có là thái độ sống cho rằng mọi thứ đều có thể (everything is possible). Trong khi nhiều người làm mọi thứ an toàn và tránh rủi ro, những người giàu lại đón nhận thử thách và dạy con cái họ làm như vậy.

