Nghịch lý giá lợn hơi giảm sâu nhưng thịt lợn ở chợ đắt gấp 3 lần

Ghi nhận của PV Pháp Luật TP.HCM tại một số chợ trên địa bàn TP.HCM cho thấy, các mặt hàng rau ăn lá như cải ngọt giá 25.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg so với bình thường. Thậm chí, một số khách hàng cho biết tại một số hệ thống cửa hàng tiện lợi, giá hành lá lên đến 100.000 đồng/kg.

Chỉ trong 3 tháng lại đây, giá lợn hơi liên tục giảm khiến người chăn nuôi đứng ngồi không yên. Ghi nhận của PV Tiền Phong ngày 7/10, giá lợn hơi cả nước xoay quanh mức từ 50.000-53.000 đồng/kg. So với đầu tháng 7, hiện giá lợn hơi trên cả nước đã giảm hơn 20%, tương ứng mức 13.000-15.000 đồng/kg.

Giá gạo Việt xuất khẩu neo cao, đắt nhất thế giới

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam những ngày gần đây vẫn neo cao và đắt nhất thế giới. Trong khi giá gạo cùng loại của đối thủ cạnh tranh là Thái Lan và Pakistan lao dốc.

Trong top các quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, gạo Việt Nam đang có giá cao nhất. Trong đó, giá gạo 5% tấm của Việt Nam cao hơn hàng cùng loại của Thái Lan 29 USD/tấn, hơn hàng của Pakistan 55 USD/tấn. Giá gạo 25% tấm cũng cao hơn gạo cùng loại của Thái Lan 60 USD/tấn, hơn gạo Pakistan 100 USD/tấn.

Tính đến hết tháng 9 năm nay, xuất khẩu gạo của nước ta ước thu về 3,66 tỷ USD, tăng 40,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá gạo bình quân đạt 553 USD/tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2022, có thời điểm lên đến gần 650 USD/tấn. Không chỉ trúng giá, năng suất lúa bình quân của nước ta đạt 62,6 tạ/ha, tăng 1,6 tạ/ha so với năm ngoái. Đến hết tháng 9, sản lượng lúa thu hoạch 33,6 triệu tấn, tăng 1,4%. (Xem thêm)