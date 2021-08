Nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn nhắn gửi những yêu thương trong chương trình 'Én vàng 2021'

Kim Liên là cánh Én tiếp tục bước vào phần thi. Để nói về tình yêu, nữ thí sinh lấy hình ảnh người cha, người đã luôn đồng hành cùng cô trong các chặng đường của cuộc đời. Kết nối cùng cha của nữ thí sinh, cả 2 dành cho nhau yêu thương qua những lời nói rất mộc mạc và gần gũi. Điều đặc biệt, cha của Kim Liên cũng dành cho cô những lời góp ý hết sức chân thành để có thể hoàn thiện bản thân hơn trong hành trình trở thành người dẫn chương trình.

Trong phần thi thứ 2, nhân vật đồng hành của Kim Liên là thầy giáo Nguyễn Thái Dương. Anh là giáo viên tiếng Anh được nhiều người biết đến bằng cách lồng ghép các bài học tiếng anh vào các ca khúc quen thuộc, tạo nên bài học thêm sinh động mà không bị nhàm chán. Theo thầy Thái Dương, anh tận dụng kết hợp những điều mình biết để áp dụng vào bài học. Cũng đã từng gặp nhiều thất bại trong công việc và cuộc sống, nhưng anh đã học cách đứng lên từ thất bại để có thể thành công và được yêu mến như ngày hôm nay. Cuối cùng, thầy giáo Nguyễn Thái Dương gửi tặng khán giả câu thành ngữ chuyển cảm hứng “No pain, no gain” tạm dịch là không đau, không đạt - Có ý nghĩa là tất cả những hạnh phúc đều bắt đầu từ nỗi đau. Trở lại câu thành ngữ của Nick Vujicic mà Kim Liên đề cập đến trong đầu phần thi “If I fail, I try again, and again, and again” có nghĩa là: Nếu tôi thất bại, tôi sẽ thử làm lại, làm lại và làm lại nữa. Và câu trả lời của Kim Liên là Yes I'm ready – Vâng, tôi sẽ sẵn sàng.

Đã từng là khán giả của Kim Liên trong các show radio mà nữ thi sinh dẫn, MC Đại Nghĩa đã rất bất ngờ bởi sự tự nhiên và gần gũi mà Kim Liên thể thiện trong cuộc thi Én vàng khiến người nghe không bị nhàm chán. Giám khảo Thanh Thảo cũng cảm thấy bị cuốn hút bởi phần thi của nữ thí sinh, một bài nói vừa vặn, đầy đủ ý tứ, tiếng cười và có thông điệp đọng lại.

Thí sinh Nhã My

Cuối cùng là phần thi của thí sinh Nhã My. Nữ thí sinh lựa chọn mẹ để nói về tình yêu, dù thiếu tình yêu thương của mẹ từ nhỏ. Nhưng Nhã My được bù đắp bởi một người mẹ nuôi đã nuôi nấng cô 7 năm qua. Nữ thí sinh đã bật khóc nói về người mẹ không cùng huyết thống với mình, dù vậy cô đã luôn nhận được sự yêu thương, bao dung và nuôi dưỡng trong suốt những năm vừa qua. Nhờ những tình yêu thương ấy, đã tiếp thêm sức mạnh cho Nhã My vượt qua những khó khăn để có thể tự tin như ngày hôm nay tại Én vàng.

Mượn hình ảnh từ những người xung quanh đã từng vấp ngã trong cuộc sống và những điều Nhã My đã từng trải qua. Nữ thí sinh muốn lan tỏa đến mọi người hãy học cách đối đầu với chính những lỗi lầm và chấp nhận nó để bắt đầu lại và có thể tìm thấy được những điều diệu kỳ trong cuộc sống.