Nghệ sĩ Lan Hương 'Bông' xoa dịu ông xã Đỗ Kỷ trượt danh hiệu NSND

Sáng 22/11, NSƯT Đỗ Kỷ cho biết rất buồn và sốc khi nhận được văn bản do Q. Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Ly Ly ký, thông báo về việc hồ sơ xin xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) của anh bị dừng lại vì không đủ điều kiện, có đơn thư khiếu nại và ý kiến của Bộ Công an.

Chia sẻ lại bài đăng của ông xã, NSND Lan Hương viết: "Đừng buồn anh ơi, chúng mình có nhau là được rồi. Chúng mình cứ là nghệ sĩ của nhân dân là tốt rồi. Cứ sống và làm việc như đã từng, tự tìm lấy bình an trong cuộc sống thôi".



NSND Lan Hương an ủi ông xã Đỗ Kỷ đừng buồn: "Chúng mình cứ là nghệ sĩ của nhân dân, cứ sống và làm việc như anh đã từng, tự tìm bình an trong cuộc sống"

Nhiều nghệ sĩ Việt cũng bày tỏ sự khó hiểu với lý do Cục nghệ thuật biểu diễn đưa ra trong thông báo, đặc biệt là việc xét tặng danh hiệu NSND có sự can thiệp từ Bộ Công an. Đồng thời, các nghệ sĩ: Đinh Trà My, Vượng Râu, Chí Trung, Đức Thịnh, Đào Hoàng Yến,... cũng gửi lời an ủi Đỗ Kỷ.