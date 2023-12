Your browser does not support the video tag.

Nghề lạ kiếm bộn tiền ở Trung Quốc: Tiêu hủy ảnh cưới cho các cặp ly hôn (Nguồn video: SCMP).

Quá trình làm việc không quá phức tạp. Phía công ty sẽ đưa cho khách hàng lựa chọn loại dịch vụ tương ứng với mức giá, từ 10 tệ đến hơn 100 tệ (hơn 350.000 đồng).

Giá cả tùy thuộc vào kích thước bức ảnh cần tiêu hủy. Sau khi chốt thỏa thuận, khách hàng chuyển ảnh tới cơ sở tại Lang Phường, tỉnh Sơn Đông.

Tại đây, các nhân viên sẽ phủ sơn xịt che mờ gương mặt của cô dâu chú rể. Tiếp đó, bức ảnh được cắt nhỏ bằng máy và toàn bộ phần mảnh vụn được xử lý ở một nhà máy điện. Quy trình hủy ảnh cưới sẽ được quay toàn bộ và gửi xác minh tới khách hàng.



Một công đoạn tiêu hủy ảnh cưới (Ảnh cắt từ clip).

Truyền thông Trung Quốc nhận định, đây là một nghề mới xuất hiện ở nước này và dịch vụ do anh Lưu cung cấp có thể đang là duy nhất. Các đơn đặt hàng nhiều tới mức khiến chủ sở hữu phải ngạc nhiên, mang lại nguồn thu nhập lớn cho công ty.