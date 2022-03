Ngày mai mở cửa đón khách du lịch quốc tế: Vẫn còn nhiều thử thách

Chuyên gia, doanh nghiệp nhận định, không thể đông khách ngay thời gian đầu mở cửa bởi vẫn cần một độ trễ nhất định, không phải tuyên bố mở cửa là khách ào vào Việt Nam.

Tín hiệu tích cực

Tháng 11/2021, thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) là địa phương đầu tiên đón khách quốc tế trở lại theo chương trình "Hộ chiếu vaccine", khởi đầu lộ trình mở cửa bài bản theo từng giai đoạn của Việt Nam. Trong vòng 3 tháng sau, Việt Nam đã đón hơn 8.900 khách quốc tế.

Trong tháng 2/2022, khách quốc tế đến nước ta đạt 29.500 lượt người, tăng 49,6% so với tháng trước đó và tăng 169,6% so với tháng 2/2021. Tính chung 2 tháng đầu năm, khách quốc tế ước đạt 49.200 lượt người, tăng 71,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Những con số nói trên tuy rất nhỏ so với thời điểm chưa xảy ra COVID-19 nhưng là tín hiệu lạc quan cho ngành du lịch và các đơn vị lữ hành sau 2 năm gần như đóng băng vì dịch bệnh. Năm 2022, ngành du lịch Việt Nam cũng phấn đấu sẽ đón 65 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế và 60 triệu khách du lịch nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 400 nghìn tỉ đồng.

Việt Nam mở cửa đón du khách quốc tế từ 15/3. (Ảnh minh họa)

Theo ông Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, mở cửa du lịch sẽ là thời cơ tốt để kéo ngành dịch vụ khởi sắc. "Du lịch làm tăng nhu cầu của ngành dịch vụ và với tính chất lan tỏa, nó cũng sẽ thúc đẩy các ngành sản xuất khác”, ông Lâm nói.