Ngay mai, cựu Chủ tịch TP Hạ Long bị xét xử về tội tham ô và nhận hối lộ

Trong quá trình thực hiện, lãnh đạo Công ty Cổ phần Quản lý đường sông 3 thông đồng với một số cá nhân trong công ty và một số cá nhân trong các công ty khác để bớt xén khối lượng công việc so với hợp đồng, lập khống sổ sách nghiệm thu để lừa đảo chiếm đoạt tiền của một số chủ đầu tư; tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ đối với các hợp đồng ký kết với Ban Quản lý vịnh Hạ Long; tham ô tài sản của chính Công ty đường sông 3.

Trước đó, ngày 14/5/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Phạm Hồng Hà (62 tuổi) - cựu Chủ tịch UBND TP Hạ Long kiêm trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.