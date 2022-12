Ngành di động Việt Nam có tăng trưởng ảo

Doanh số bán smartphone tại Việt Nam tăng 34% so với cùng kỳ. Ảnh: Phương Lâm.



Trong báo cáo của Counterpoint Research vừa được công bố, doanh số toàn ngành di động Việt Nam trong quý III tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Thực tế, con số này không phản ánh đúng tình hình thị trường bởi tham chiếu dùng để so sánh là giai đoạn đình trệ kinh doanh, không có hoạt động.

Cùng kỳ năm 2021, doanh thu bán lẻ di động trong nước giảm đến 28% so với quý III/2020. Đây là giai đoạn đỉnh điểm của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam. Hàng loạt địa phương phải giãn cách trong nhiều tháng. Do đó, hầu hết hoạt động kinh doanh, thương mại đều đình trệ. Các hệ thống bán lẻ phải đóng cửa. Đồng thời, hoạt động mua hàng từ xa, thanh toán trực tuyến cũng khó áp dụng do vấn đề vận chuyển.

Do đó, mức tăng 34% của toàn ngành ở quý III không phản ánh được thực tế trên đà đi xuống của toàn thị trường di động trong nước. Con số tăng trưởng cao, tuy nhiên doanh thu vẫn thấp hơn giai đoạn trước đại dịch.