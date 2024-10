Ngân hàng chặn tiền gửi vào tài khoản bị đánh dấu lừa đảo

Sau khi MB là ngân hàng đầu tiên công bố tính năng cảnh báo tài khoản bị đánh dấu lừa đảo, VPBank vừa hé lộ tính năng chặn tiền gửi vào những tài khoản này. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cho biết đang phát triển tính năng chặn tiền gửi vào tài khoản bị đánh dấu lừa đảo trong hệ thống cơ sở dữ liệu nội bộ. Ngân hàng cũng đặt kế hoạch triển khai tính năng này trên hệ thống liên ngân hàng, nhằm bảo vệ khách hàng trước những thủ đoạn lừa đảo của tội phạm công nghệ cao. Việc chặn tiền gửi vào tài khoản bị đánh dấu lừa đảo được đánh giá đặc biệt hữu ích trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng, các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi. VPBank đã thực hiện tính năng này trong một thời gian dài, nhưng chỉ áp dụng với những tài khoản bị đánh dấu lừa đảo trong hệ thống cơ sở dữ liệu nội bộ của ngân hàng. Theo đó, trên cơ sở đánh giá của ngân hàng với những giao dịch bị báo cáo, ngân hàng sẽ chặn các giao dịch tiền gửi vào tài khoản bị cho là lừa đảo thuộc danh sách đen của VPBank. Việc thực hiện trên hệ thống liên ngân hàng đòi hỏi sự phối hợp chia sẻ dữ liệu từ các ngân hàng với nhau, cũng như có sự phối hợp từ Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an. VPBank phát triển tính năng chặn tiền gửi vào tài khoản bị đánh dấu lừa đảo. Ảnh: Hoàng Hà. Tại hội nghị sơ kết triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06) và kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước về triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06, tính năng phát hiện và cảnh báo tài khoản lừa đảo đã được tất cả ngân hàng thống nhất khẩn trương đưa lên hệ thống. Trước đó, MB trở thành ngân hàng đầu tiên công bố triển khai tính năng nhận diện thông tin tài khoản lừa đảo từ cuối tháng 6/2024. Khi thao tác chuyển tiền, khách hàng sẽ nhận được cảnh báo trong trường hợp người nhận là tài khoản có khả năng lừa đảo. Điều này cho phép khách hàng dễ dàng dừng các giao dịch nghi ngờ, giúp bảo vệ an toàn tài khoản và tài sản của mình. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến giữa tháng 9/2024, có khoảng 38 triệu tài khoản ngân hàng được thu thập dữ liệu sinh trắc học. Sau hai tháng triển khai bắt buộc cài đặt sinh trắc học với những giao dịch chuyển tiền từ trên 10 triệu đồng/lần và tổng số tiền trên 20 triệu đồng/ngày, số vụ gian lận sau ngày 1/7 chỉ còn 700 vụ việc, giảm 50%; số lượng tài khoản liên quan đến lừa đảo gian lận được sử dụng chỉ còn 682 tài khoản, giảm 72% so với số lượng trung bình của 7 tháng đầu năm. Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, từ 1/1/2025, khách hàng cá nhân chưa được thu thập thông tin sinh trắc học chỉ có thể chuyển tiền trực tiếp tại quầy giao dịch của ngân hàng.