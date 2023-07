Ngắm máy bay, robot tự hành tân tiến dùng để chữa cháy ở Hà Nội

Sáng 19/7 tại Hà Nội, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2023.

Tham dự khai mạc triển lãm có Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục cảnh sát PCCC&CNCH - C07 (Bộ Công an), cùng lãnh đạo Công an TP Hà Nội và nhiều đơn vị, tổ chức khác.

Trao đổi với PV báo Dân trí, Thượng tá Trần Kim Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật PCCC&CNCH, Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy cho biết, robot 114 là một sản phẩm đang trong quá trình nghiên cứu.

Robot được sử dụng vào mục đích đưa vòi chữa cháy vào trong hiện trường, tại những nơi mà cảnh sát không tiếp cận trực tiếp được. Robot được trang bị 2 mắt camera và được điều khiển từ xa. Theo Thượng tá Khánh, dự kiến trong khoảng 1 năm tới, cảnh sát sẽ đưa robot này vào sử dụng.