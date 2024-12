Ngắm cặp xe mô hình Honda SH 350i tí hon y như thật do chàng trai 22 tuổi tự chế

Nguyễn Duy Sơn Khê, 22 tuổi ở TPHCM nổi tiếng trong cộng đồng chơi xe khi sở hữu hơn 1.000 mô hình xe với đủ thương hiệu đình đám. Mới đây, chàng trai trẻ tiếp tục cho ra mắt cặp đôi "siêu phẩm" Honda SH 350i tự chế độc đáo, không khác gì xe thật. Chàng trai sinh năm 2002 Nguyễn Duy Sơn Khê (trú tại TPHCM) khá nổi tiếng trong cộng đồng chơi xe mô hình khi đã sớm sở hữu cho mình hơn 1.000 chiếce các loại ngay từ khi còn là sinh viên. Với niềm đam mê bất tận với xe mô hình cùng đôi bàn tay khéo léo, cậu thanh niên trẻ còn tự tỉ mỉ chế tác các mô hình độc lạ, từ mô tô, xe máy, siêu xe thể thao đến cả máy bay,... Mới đây nhất, Sơn Khê cho ra mắt bộ đôi mô hình xe máy Honda SH 350i (một đen, một trắng) khiến nhiều người phải trầm trồ, thán phục. Thoạt nhìn, bộ đôi này không khác gì chiếc xe thật nhưng kích thước siêu nhỏ, chỉ đủ nằm vừa trong lòng bàn tay. Bộ đôi xe mô hình Honda SH 350i của Sơn Khê chỉ có kích thước chiều dài chưa đến 20cm. Nói về sản phẩm mới của mình, Khê cho biết, mô hình xe SH 350i được lên ý tưởng từ lâu nhưng đến tháng 11 vừa rồi mới bắt tay thực hiện. Tổng thời gian để hoàn thiện bộ đôi sản phẩm hết khoảng 3 tuần. "Từ trước đến nay chủ yếu em thích làm những dòng xe máy Honda cũ gắn liền với các thế hệ người Việt như Honda 67, CD, Đê đê, Cub, Dream II,... nhưng đây là lần đầu tiên em làm một mẫu xe đời mới. SH 350i là mẫu xe tay ga thời thượng của giới trẻ ngày nay và em cũng rất yêu thích dòng xe này", Sơn Khê chia sẻ. Chiếc SH 350i màu trắng có mâm đen và ống xả mô phỏng nguyên bản. Theo lời kể từ Sơn Khê, ngay sau khi phác thảo ý tưởng, cậu bắt đầu thực hiện các công đoạn làm khung, lốp, yên và hàng chục chi tiết tí hon trên xe. Giúp sức đắc lực cho Khê chính là máy in 3D, có thể chế tác được các loại chi tiết dù rất nhỏ, miễn là phải có bản thiết kế và lập trình chuẩn xác. "Các chi tiết của chiếc xe làm từ vật liệu chính là nhựa resin. Máy in 3D sẽ tạo ra các phôi chi tiết thô từ file thiết kế trên máy vi tính. Sau khi các phôi chi tiết xe được làm nguội, quá trình sơn vẽ và lắp ráp hoàn thiện mới bắt đầu. Do có sự hỗ trợ về công nghệ kỹ thuật số nên mô hình ngày càng có độ chính xác cao. Khi lập trình chuẩn xác thì lúc lắp ráp sẽ không bị vênh", Khê chia sẻ thêm. Chiếc SH 350i màu đen có ngoại hình "nghịch ngợm" hơn với giảm xóc màu vàng và pô độ kim loại. Cũng theo tác giả, công đoạn khó nhất chính là hoàn thiện và sơn màu cho các chi tiết bởi việc này quyết định chiếc xe có giống thật hay không. Chính vì thế, bước này cũng tốn nhiều thời gian và đòi hỏi sự tập trung nhất. Với hai chiếc xe SH 350i này, Khê phải pha trộn để tạo ra 2 màu sơn đen và trắng, thể hiện đúng "linh hồn" của chiếc xe. Ngoài ra, các chi tiết siêu nhỏ như vành, cụm phanh, hệ thống đèn, lốp, ống xả, giảm xóc, biển số, tay nắm, nắp bình xăng,... cần được tạo hình và pha sơn riêng sao cho mọi thứ đều phải giống hệt một chiếc SH nguyên bản. Nếu nhìn trên ảnh, cặp đôi Honda SH 350i này giống hệt xe thật. “Em rất hài lòng với cặp đôi mô hình SH 350i này vì độ hoàn thiện khá tốt. Đây cũng là tiền để để em chinh phục nhiều dòng xe máy đời mới khác trong thời gian tới”, Sơn Khê chia sẻ với VietNamNet. Trên thị trường, giá một chiếc xe mô hình "hand made" như vậy có giá từ vài trăm nghìn đến cỡ cả chục triệu đồng, tuỳ vào độ tinh xảo và "độc bản" của sản phẩm. Đây cũng là hướng đi tốt cho các bạn trẻ có đam mê, nhiệt huyết và yêu thích công việc tự tay chế tạo các dòng xe mô hình. Nguyễn Duy Sơn Khê tốt nghiệp ĐH Hoa Sen nhưng có đam mê bất tận các loại xe mô hình và quyết tâm khởi nghiệp với đam mê của mình. "Giá trị một chiếc xe mô hình được đánh giá dựa trên các yếu tố về ngoại hình như: Chất liệu, kích thước, độ cũ mới… đặc biệt là độ hiếm của mô hình trên thị trường cũng như sự yêu thích của người chơi. Với người thực sự đam mê, dù giá bao nhiêu cũng sẵn sàng chi trả để sở hữu", Nguyễn Duy Sơn Khê chia sẻ với VietNamNet. (Ảnh do NVCC)