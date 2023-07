Nếu chỉ có 2 ngày ở Huế?

Ghé Đại Nội Huế trong một buổi sáng đầy nắng, du khách có thể thuê cổ phục để tham quan, chụp ảnh đẹp hơn. Trong không gian cổ kính, nên thơ và cực kỳ rộng lớn, du khách dành thời gian buổi sáng đi loanh quanh ngắm nghía nhiều công trình lớn nhỏ trong chốn Hoàng cung.

Để đến đây, du khách nên tránh đi vào khung giờ trưa vì Huế đã vào mùa nóng. Vào Đại Nội, du khách sẽ dành 3-4 tiếng đồng hồ đi bộ và tham quan nên nhớ mang theo nước lọc, mang giày dép thoải mái, có thể thuê máy thuyết minh ở ngoài cửa để tìm hiểu được đầy đủ hơn.

Lăng vua Tự Đức.

Du khách đến lăng vua Khải Định.

Nếu có nhu cầu tham quan thêm các lăng vua, du khách nên mua vé combo Đại Nội và các lăng sẽ tiết kiệm được chi phí hơn. Đến mảnh đất lịch sử với đền đài, lăng tẩm, chùa chiền..., du khách không quên tham quan lăng vua Tự Đức, lăng vua Khải Định, Cung An Định, nhà vườn An Hiên, chùa Thiên Mụ, Văn Thánh Huế, đồi Vọng Cảnh, đồi Thiên An, làng hương Thuỷ Xuân...

Nhiều du khách nhận thấy, người Huế ăn uống thanh cảnh. Một tô vừa vặn không quá nhiều nên 2 ngày ở đây, họ ăn được bao nhiêu là món.

Bún bò Huế là một món ăn được nhiều thực khách nghĩ đến đầu tiên khi đặt chân đến Huế. Ở nơi này, có rất nhiều hàng quán bán món ăn đặc sản Huế, du khách có thể đến quán mệ Kéo, bún bò bà Tuyết, bún bò lò củi...

Bên kia Cồn Hến - thôn Vĩ Dạ trong thơ ca Hàn Mặc Tử, nơi khởi nguồn của cơm Hến, có một tiệm cơm hến đốn gục trái tim bao du khách là cơm hến Hoa Đông. Đến đây, du khách có nhiều sự lựa chọn để thỏa mãi niềm đam mê với ẩm thực cố đô.

Ẩm thực Huế làm xiêu lòng bao thực khách.