Ngày 13/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hội thảo chuyên đề “AI in Smart Life”. Hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện triển lãm và hội nghị Tech4life 2024 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) cùng Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Sự kiện đã cung cấp những thông tin hữu ích về trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển nghề nghiệp, xây dựng kênh mạng xã hội, thương hiệu cá nhân. Theo các chuyên gia, tại Việt Nam, AI đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực sản xuất nội dung, gần 75% nhà sáng tạo nội dung tin rằng AI sẽ trở thành một yếu tố chính tại nơi làm việc trong những năm tới, và 86% cho rằng AI giúp họ tiết kiệm 1 giờ mỗi ngày (theo khảo sát của HubSpot). Hiện, việc dùng AI trong công việc cho phép các hoạt động sáng tạo nội dung diễn ra liên tục với kinh phí thấp, đơn giản, dễ hiểu, và đặc biệt là cá nhân hóa và tùy chỉnh dựa trên sở thích và nhu cầu. Tuy nhiên, không ít người dùng gặp khó khăn trong việc làm quen và sử dụng ứng dụng này. Do đó, cần xây dựng quy trình tích hợp nhiều ứng dụng khác nhau để xác định hướng đi tiên phong và thu hút người dùng. Khi AI càng phổ biến hơn càng tiềm ẩn những thiếu sót và rủi ro do AI mang lại. Ông Phạm An Thiên, Giám đốc Marketing, VIHAT Group nhấn mạnh, khi người dùng vẫn giữ niềm tin “AI sẽ thay thế con người”, họ dễ rơi vào “bẫy”. Khi không biết dùng, họ dễ trở nên sợ AI. Khi đã biết dùng, họ tin rằng AI “toàn năng”. Và khi đã dùng thường xuyên, họ dễ đánh giá sai khả năng của AI. “Nên có tư duy đúng về AI”, ông Phạm An Thiên lưu ý, và thêm rằng “không có chuyện AI thay thế con người, chỉ có người có giá trị thay thế người ít giá trị hơn”.