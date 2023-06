Nấu nước hàng, nên cho đường hay nước vào trước?

Thời điểm quyết định nước hàng thành hay bại là khi ta thấy nước hàng có màu khá đậm tuy nhiên khi dùng muỗng múc lên thì lại thấy có sắc đỏ óng ánh rất đẹp mắt. Lúc này cần phải hạ nhiệt độ ngay lập tức, nhấc chảo ra khỏi bếp nhưng vẫn tiếp tục khuấy cho đến khi nước đường nguội.

Nước hàng thắng đúng điệu là có màu đỏ đen, thơm ngọt mùi caramel và khi nếm thì ngon - tuy có vị đắng nhưng là một vị đắng dễ chịu, ăn là nghiện.

Cách bảo quản nước hàng: Sau khi thắng xong bạn trút nước màu ra chén hoặc hũ/lọ để nguội. Sau khi nguội, bạn dùng màng bọc thực phẩm đậy nước màu lại rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh. Bạn lưu ý hãy bọc thật kín nước màu để không nhiễm mùi thực phẩm khác trong tủ lạnh nhé. Theo cách này nước màu có thể được bảo quản trong 3 tuần.

Chưng nước hàng quá tay dẫn đến bị hơi cháy và có mùi khét: nguyên nhân do để lửa quá to. Hãy khắc phục bằng cách trộn với nước hàng non, hoặc chút nước sôi để nguội rồi đun nhỏ lửa, khuấy nhanh tay sẽ giúp món nước hàng có màu cánh gián đẹp mắt.

Theo VTC.vn