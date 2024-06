Nắng nóng tiếp tục, tiêu thụ điện tăng kỷ lục

Tính từ đầu năm đến nay, phụ tải Quốc gia tăng trưởng khoảng 11,1% so với cùng kỳ năm 2023 (miền Bắc tăng 10,7%, miền Trung 10,2%, miền Nam 11,8%).

Sản lượng trung bình ngày trong tuần tiếp tục duy trì ngưỡng cao 935,5 tr.kWh, cao hơn so với tuần trước khoảng 31,9 tr.kWh, cao hơn so với phương thức (PT) tháng 5 khoảng 21,9 tr.kWh.

Trong tuần sản lượng điện huy động ngày từ nguồn thuỷ điện đạt khoảng 229,4 tr.kWh.

Theo đánh giá, từ đầu tháng 5 đến nay, lưu lượng nước về các hồ thuỷ điện miền Bắc đạt thấp chỉ khoảng 31 – 99% trung bình nhiều năm (TBNN), chỉ có 2 hồ Tuyên Quang, Trung Sơn có nước về cao TBNN (từ 107-140%).

Miền Trung có 17/27 hồ có diễn biến nước thấp hơn nhiều so với TBNN (từ 8-99% TBNN), một số hồ có nước về rất tốt như ĐakĐrinh, Đak Re (từ 200-217% TBNN). Miền Nam ngoại trừ Đồng Nai 2, Trị An có nước về cao hơn TBNN (104-141%), các hồ còn lại đều có nước về thấp hơn so với TBNN (từ 46-87% TBNN).