Nắng nóng, Miền Bắc tiêu thụ điện tăng cao

Trong tuần 16 (từ ngày 15-21/4/2024) nắng nóng diễn ra tại các miền trên cả nước, nhu cầu phụ tải tiếp tục duy trì ở mức cao. Theo đó, sản lượng trung bình ngày là 881,2 triệu kWh, cao hơn so với tuần trước khoảng 2,4 triệu kWh (cao hơn so với phương thức tháng 4 khoảng 15,5 triệu kWh). Riêng miền Bắc phụ tải bình quân tuần qua tăng hơn 13 triệu kWh/ngày so với tuần trước đó do nắng nóng vào cuối tuần.

Miền Bắc nước về các hồ thủy điện thấp

Tình hình cung ứng điện tuần qua tiếp tục được đảm bảo tốt, đặc biệt trong điều kiện phụ tải quốc gia tăng trưởng khoảng 10,5% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó miền Bắc tăng 10,2%, miền Trung 7,6%, miền Nam 11,3%.

Trong tuần qua, tình hình nước về các hồ thủy điện ở khu vực miền Bắc đạt thấp, chỉ đạt khoảng 25 – 80% trung bình nhiều năm, miền Trung có 21/27 hồ có diễn biến nước thấp hơn nhiều so với trung bình nhiều năm từ 17-92% còn lại một số hồ có nước về tốt từ 116-251% trung bình nhiều năm như ĐakĐrinh, Thượng KonTum, Đak Re.

Trong khi miền Nam ngoại trừ Đồng Nai 2, Trị An có nước về cao hơn trung bình nhiều năm, các hồ còn lại đều có nước về thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 24-74%.