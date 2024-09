Năm thứ ba Việt Nam có tháng tiêu dùng số với nhiều ưu đãi cho người dân

Chương trình ‘Tháng 10. Tháng tiêu dùng số’ là một trong những hoạt động trọng tâm của chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 được tổ chức thường niên từ năm 2022. Chuỗi hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia Việc Việt Nam hằng năm tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia là nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số. Trong năm thứ 3 được tổ chức, Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 có chủ đề: “Phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động”. Theo kế hoạch đã được Bộ TT&TT phê duyệt từ tháng 6/2024, hàng loạt nội dung công việc cụ thể hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm nay đã được Bộ TT&TT giao cho các đơn vị trong Bộ và đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các hội, hiệp hội cùng các doanh nghiệp trong ngành triển khai. Một mục tiêu của việc tổ chức thường niên Ngày Chuyển đổi số quốc gia là nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số. Ảnh minh họa: P.G Thời điểm hiện tại, các hoạt động chuẩn bị cho tháng hành động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 năm 2024 đã được Bộ TT&TT, trực tiếp là Cục Chuyển đổi số quốc gia, thực hiện. Cụ thể, bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 đã được Cục Chuyển đổi số quốc gia xây dựng và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chuyển đổi số quốc gia tại địa chỉ dx.gov.vn. Để lan tỏa mạnh mẽ thông điệp của Ngày Chuyển đổi số quốc gia tới toàn xã hội, theo đề nghị của Bộ TT&TT, trong cả tháng 10 sắp tới, các bộ, ngành và địa phương sẽ phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia qua việc hiển thị bộ nhận diện trên cổng thông tin điện tử, các bảng điện tử, màn hình công cộng, trang web, ứng dụng di động cũng như trên các báo điện tử của ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý. Cùng với việc đưa bộ nhận diện vào các ấn phẩm trực tuyến và trực tiếp tại các sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024, các bộ, ngành, địa phương trên cả nước cũng được đề nghị khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, địa phương mình hưởng ứng trên không gian mạng bằng cách thay ảnh đại diện có kèm khung hình nhận diện ‘Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2024’ trong cả tháng 10. Riêng với các cơ quan, đơn vị trong Bộ TT&TT, thời gian các website, ứng dụng di động hiển thị bộ nhận diện và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng ảnh đại diện kèm khung hình nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia sẽ bắt đầu sớm hơn, từ ngày 25/9, cho đến hết tháng 10. Thực tế, trong 4 ngày vừa qua, nhiều người lao động ngành TT&TT đã thay ảnh đại diện các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo bằng ảnh có kèm khung hình nhận diện ‘Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2024’. 'Tháng tiêu dùng số' tập trung vào các lĩnh vực trụ cột của kinh tế số Một hoạt động khác cũng đang được Cục Chuyển đổi số quốc gia cùng các cơ quan, đơn vị khác trong Bộ TT&TT tích cực chuẩn bị là ‘Tháng 10. Tháng tiêu dùng số’. Theo Cục Chuyển đổi số quốc gia, cũng như 2 năm trước, trong chương trình ‘Tháng 10. Tháng tiêu dùng số’ năm nay, các cơ quan nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số sẽ đồng hành với người dân trong tiến trình chuyển đổi số, bằng việc đưa ra nhiều chính sách ưu đãi tiêu dùng số. Qua đó, tạo điều kiện để đông đảo người dân được thụ hưởng những kết quả thiết thực mà chuyển đổi số mang lại. Đáng chú ý, bám sát theo chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024, các hoạt động trong ‘Tháng 10. Tháng tiêu dùng số’ năm nay đã được Bộ TT&TT xác định sẽ tập trung vào các lĩnh vực trụ cột của kinh tế số năm 2024, nhằm tạo ra giá trị phục vụ nhu cầu xã hội, để người dân được thụ hưởng những chính sách ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số. 'Tháng 10. Tháng tiêu dùng số' năm nay được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút nhiều doanh nghiệp cung cấp các chính sách ưu đãi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số cho người dân. Ảnh minh họa: Đức Thọ Trong thời gian từ nay đến trước ngày 1/10, Cục Chuyển đổi số quốc gia sẽ cùng các đơn vị khác trong Bộ TT&TT gồm Vụ Bưu chính; Vụ Kinh tế số và Xã hội số; Cục Viễn thông; Cục An toàn thông tin; Cục Công nghiệp CNTT và Truyền thông; Cục PTTH&TTĐT; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; Trung tâm Internet Việt Nam thúc đẩy, tiếp nhận đăng ký của các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ số có các chính sách ưu đãi tiêu dùng số trong ‘Tháng 10. Tháng tiêu dùng số’. Theo kế hoạch, ‘Tháng 10. Tháng tiêu dùng số’ năm 2024 diễn ra trong tháng 10/2024, từ ngày 1/10 đến 31/10/2024, với cao điểm là 10 ngày đầu tháng. Thời gian cụ thể diễn ra chính sách ưu đãi của từng doanh nghiệp do doanh nghiệp xác định, nhưng phải bảo đảm phù hợp với khung thời gian chung của chương trình. Hướng dẫn của Cục Chuyển đổi số quốc gia cũng nêu rõ, các doanh nghiệp triển khai những chính sách ưu đãi tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ số năm 2024 trong 'Tháng 10. Tháng tiêu dùng số’ và thông báo công khai trên các website, ứng dụng của đơn vị.