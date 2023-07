Nam sinh Quảng Bình lập kỷ lục tổng điểm Đường lên đỉnh Olympia 2023

Trận tuần 3 tháng 1 quý IV Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 diễn ra chiều 23/7, chứng kiến màn so tài gay cấn của 4 thí sinh: Nguyễn Thị Thùy Dung (THPT Thanh Chương 3, Nghệ An), Đỗ Ngọc Mai (THPT Dương Tự Minh, Thái Nguyên), Trần Quang Minh (THPT Lương Thế Vinh, Quảng Bình) và Dương Đức Tuấn (THPT chuyên Chu Văn An, Bình Định).

Bốn thí sinh tranh tài trong vòng thi tuần này.

Bước vào phần thi đầu tiên - Khởi động, Quang Minh nhanh chóng giành được ưu thế, vượt lên dẫn đầu với 75 điểm. Tiếp đến, Đức Tuấn 30 điểm, Thùy Dung và Ngọc Mai cùng 25 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật tuần này đưa ra từ khoá gồm 16 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: "Chất nào có vai trò hòa tan nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể sống, cũng như tham gia vào nhiều quá trình hóa học quan trọng trong cơ thể người và động vật?" Bốn thí sinh ghi điểm với đáp án "Nước".