Nam sinh "đội sổ" bị nghi thiểu năng trí tuệ, cha mẹ đưa đi kiểm tra IQ rồi ngỡ ngàng

Không chỉ vậy, Hi Hi thường không nộp bài tập về nhà, nhưng cậu bé nói rằng không phải mình cố ý ngó lơ mà là cậu không hề biết giáo viên đã giao những bài tập này. Nghe con trai giải thích, Chu Lệ không nói nên lời.

Đáng nói, sau khi vào tiểu học, điểm số của Hi Hi càng ngày càng thụt lùi. Từ lớp 2 đến lớp 4, cậu bé liên tục đứng cuối lớp. Giáo viên nói với gia đình, đứa trẻ có thể nghe giảng nhiều nhất là 10 phút, sau đó sẽ chơi bút, thước suốt buổi hoặc ngồi trống rỗng, không biết giáo viên đang nói cái gì.

Được biết, mẹ của Hi Hi là Chu Lệ đến từ Trùng Khánh, sau khi kết hôn đã cùng chồng chọn Thượng Hải để phát triển sự nghiệp. Chồng chị là giám đốc điều hành của một công ty, công việc đang tiến triển tốt. Cả hai đều bận rộn nên không có nhiều thời gian dành cho con cái, phần lớn là do bảo mẫu chăm sóc. Dù vậy, cậu con trai vẫn ngoan ngoãn, lễ phép.

Có thể bạn đã biết: IQ của người bình thường là 120 điểm, mức IQ của thiên tài là 145 điểm và IQ của Einstein là khoảng 160 điểm. Tuy nhiên, cậu bé Hi Hi 11 tuổi (Trung Quốc) từng được kiểm tra và đạt đến mức 135 điểm trong bài kiểm tra IQ. Chỉ có 3% đến 5% người bình thường có mức IQ như vậy. Nhưng khi đi học, Hi Hi vẫn đứng cuối lớp, các giáo viên trong trường cho rằng em có vấn đề về trí tuệ. Nguyên nhân là gì?

Đánh mắng không hiệu quả, chị bắt đầu theo dõi con trai làm bài tập. Chu Lệ dần dần nhận ra một vấn đề, khi làm bài tập, con trai luôn cầm bút nhưng không viết, có khi chỉ viết được 2 chữ trong nửa giờ.

Lúc này, số lần điện thoại phàn nàn của giáo viên cũng tăng lên, ban đầu là mỗi tuần 1 lần, sau đó phát triển thành mỗi ngày 1 lần. Nội dung cuộc gọi hoặc là Hi Hi gặp vấn đề ở trường, hoặc điểm số kém, hoặc không vâng lời trong lớp khiến giáo viên khó chịu. Tranh chấp với các bạn cùng lớp cũng thường xuyên xảy ra, có lần Hi Hi một mình đánh nhau với 8, 9 đứa trẻ, khi hỏi tại sao, cậu nói: "Con không để ý khi bạn chào. Họ nói con xem thường mọi người".

Cha của Hi Hi sau này tâm sự với báo chí: "Khi đó, tất cả mọi người trong trường tiểu học ở Thượng Hải đều coi thường tôi và con trai, không chỉ giáo viên, các bạn trong lớp, thậm chí cả phụ huynh học sinh. Tôi nghĩ môi trường đó thực sự không phù hợp với con trai tôi nữa". Hai vợ chồng quyết định trở về Trùng Khánh. Người mẹ nghỉ làm và tập trung chăm sóc con trai. Hi Hi được gửi đến trường tiểu học trọng điểm cấp huyện ở Trùng Khánh, nhưng điểm của cậu bé vẫn luôn đứng cuối lớp.

Giáo viên nói thẳng với người mẹ: "Chị nên đưa con đi kiểm tra chỉ số IQ". Trong lòng chị có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Nghĩ đến thành tích của con trong suốt chặng đường vừa qua, chị đồng ý.

Hóa ra đứa trẻ có IQ cao lại mắc chứng ADHD