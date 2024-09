Nam Định: Di dời hàng trăm hộ dân sống ven đê sông Đáy

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Ý Yên, các tuyến đê bối này chỉ bảo đảm an toàn chống lũ ở mức báo động 2, nếu mực nước trên báo động 2 và tiếp tục lên cao phải di dời người dân, tài sản ở vùng bối đến nơi an toàn.

Theo báo cáo của huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định), do ảnh hưởng của mưa bão và xả lũ từ thượng nguồn, mực nước trên sông Đáy dâng cao khiến nhiều tuyến đê bối ở địa bàn các xã: Hồng Quang, Yên Khang, Yên Phúc có hiện tượng thẩm lậu, sủi mạch nước, rò rỉ trên thân đê.

Lực lượng công an di dời người dân đến nơi an toàn (Ảnh: Hà Giang).

Hiện, xã Yên Phúc đã đắp chống tràn ở nhiều đoạn khoảng 200m; một số vị trí đê bao bị rò đã cho xử lý đắp bao tải cát đồng thời tổ chức di dời tài sản và khoảng trên 60 hộ dân.

Xã Hồng Quang đã thông báo và thực hiện di dời 326 hộ dân với khoảng 1.450 nhân khẩu cùng tài sản đến nơi tránh trú an toàn; xã Yên Khang tổ chức di dời gần 400 người dân và tài sản vùng ngoài đê. Di dời 21 hộ dân sinh sống ngoài đê thuộc địa phận xã Phú Hưng đến nơi an toàn. Người già và trẻ em của 85 hộ dân xã Yên Lộc cũng đã được di dời đến nơi tránh trú an toàn.

Hà Nam: Nước sông Hồng vượt mức báo động II, sẵn sàng di dân