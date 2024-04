Năm an toàn giao thông: Xử lý vi phạm không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Sáng 7/4, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức lễ phát động hưởng ứng "Năm an toàn giao thông 2024". Với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, buổi lễ đã thu hút 1.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn TP Hà Nội tham gia.

Lực lượng đoàn viên tham gia lễ phát động sáng 7/4. Ảnh: Hải Lâm

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương cho biết, năm 2024 tiếp tục được Chính phủ chọn là: Năm an toàn giao thông với 3 mục tiêu: Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; Kiềm chế và giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; Khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính và tại các đô thị lớn.