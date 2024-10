Mỹ siết chặt quy định đầu tư công nghệ vào Trung Quốc

Chính phủ Mỹ vừa công bố bộ quy định cuối cùng nhằm kiểm soát hoạt động đầu tư của nước này vào các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và công nghệ khác tại Trung Quốc. Cánh tay robot tham gia dây chuyền lắp ráp máy tính tại doanh nghiệp sản xuất máy tính Công ty TNHH Thanh Hoa Thông Phương tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh minh họa: VCG Bộ Tài chính Mỹ cho biết các quy định mới có hiệu lực từ ngày 2/1/2025, nhằm thực thi sắc lệnh hành pháp được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký hồi tháng 8/2023. Quy định mới tập trung vào 3 lĩnh vực: bán dẫn và vi điện tử, công nghệ thông tin lượng tử và AI. Theo Nhà Trắng, đây là “những công nghệ cốt lõi cho thế hệ tiếp theo của các ứng dụng quân sự, an ninh mạng, giám sát và tình báo”. Trao đổi với báo giới, ông Paul Rosen - Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách An ninh đầu tư - nhấn mạnh AI, bán dẫn và công nghệ lượng tử là nền tảng để phát triển thế hệ tiếp theo của các ứng dụng quân sự, giám sát, tình báo và an ninh mạng như hệ thống máy tính phá mã tiên tiến hoặc máy bay chiến đấu thế hệ mới. Quy định mới cấm công dân Mỹ tham gia một số giao dịch liên quan đến các công nghệ và sản phẩm được xác định gây ra “mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng” đối với an ninh quốc gia, đồng thời yêu cầu công dân Mỹ phải thông báo cho Bộ Tài chính về các giao dịch khác liên quan đến những công nghệ và sản phẩm có thể gây nguy cơ an ninh. Theo Nhà Trắng, các quy định này được ban hành sau quá trình tham vấn rộng rãi với các bên liên quan, thành viên Quốc hội, giới công nghiệp, các đồng minh và đối tác nước ngoài của Mỹ.