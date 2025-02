Mỹ rút khỏi WHO, cú hích cho cải cách?

"Trong hơn bảy thập niên, WHO và Mỹ đã cứu vô số sinh mạng, bảo vệ người Mỹ và tất cả mọi người khỏi các mối đe dọa về sức khỏe. Cùng nhau, chúng ta đã chấm dứt bệnh đậu mùa và cùng nhau đưa bệnh bại liệt đến bờ vực xóa sổ. Các tổ chức của Mỹ đã đóng góp và hưởng lợi từ tư cách thành viên của WHO” – ông Tedros cho biết.

Phát biểu hôm 21-1, Tổng giám đốc WHO – ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông cảm thấy "đáng tiếc" về quyết định của ông Trump. Ông Tedros nhấn mạnh rằng Mỹ cũng được hưởng lợi khi là thành viên của WHO.

Ngoài hỗ trợ tài chính, các quan chức chính phủ Mỹ cũng đã cung cấp chuyên môn kỹ thuật và khả năng lãnh đạo, thông qua các hội đồng cố vấn và các nhóm làm việc trực tiếp tại WHO. Mỹ cũng đã hợp tác với WHO trong việc điều tra và ứng phó với các đợt bùng phát dịch trên toàn thế giới.

Việc Mỹ rút khỏi WHO tạo ra một khoảng trống lớn về tài trợ và chuyên môn kỹ thuật, không chỉ liên quan các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe mà còn cả các chương trình dài hạn như xóa sổ bệnh bại liệt. Về mặt tài chính, Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất của WHO trong lịch sử. Mỹ đã cung cấp 1,28 tỉ USD trong chu kỳ ngân sách 2022-2023, chiếm 16,3% tổng số tiền đóng góp. Đức đứng thứ hai với 10,9%.

Động lực để WHO cải cách

Sau quyết định của ông Trump, ngày 5-2, Tổng thống Argentina – ông Javier Milei tuyên bố nước này cũng sẽ rời khỏi WHO. Channel News Asia cho rằng điều này có khả năng sẽ khiến nhiều nước thực hiện các bước đi tương tự.

Do đó, để tránh tình trạng các nước ồ ạt rút khỏi WHO, tổ chức này cần cải cách trong nhiều lĩnh vực, bao gồm hoạt động tài chính và ra quyết định.

Trên thực tế, trong những năm gần đây, WHO đã thực hiện nhiều bước cải cách mang tính lịch sử đối với mô hình tài trợ của tổ chức để giúp công việc của tổ chức này bền vững và linh hoạt hơn. Vào tháng 5-2024, các quốc gia thành viên WHO đã đồng ý tăng dần các khoản đóng góp bắt buộc để nâng khoản đóng góp này chiếm 50% ngân sách cốt lõi của WHO, từ đây đến trước giai đoạn 2030-2031.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AFP

Trong thập niên qua, các khoản đóng góp bắt buộc chỉ chiếm chưa đến 20% ngân sách cốt lõi của WHO. Phần lớn nguồn tài trợ của tổ chức này là thuộc các khoản đóng góp tự nguyện, thường được dành riêng cho các chương trình và dự án cụ thể. Điều này khiến một số bên lo ngại rằng các ưu tiên chiến lược của WHO đang được chính nhà tài trợ lớn định hình, thay vì nhu cầu y tế toàn cầu.

Bên cạnh đó, ông Tedros cũng đã công bố các biện pháp cắt giảm chi phí, bao gồm ngưng tuyển dụng và đánh giá lại các chương trình y tế của tổ chức này để có thể kịp thời tăng mức độ ưu tiên hoặc thu hẹp quy mô của các dự án.