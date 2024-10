Mỹ hạn chế đầu tư vào AI, bán dẫn và công nghệ khác tại Trung Quốc

Mỹ đã công bố những quy định cuối cùng trong việc hạn chế đầu tư vào AI, bán dẫn và công nghệ khác tại Trung Quốc. Mỹ muốn hạn chế Trung Quốc tiếp cận công nghệ quan trọng. Ảnh: 123rf Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các quy tắc vào ngày 28/10 và có hiệu lực từ ngày 2/1/2025 để thực hiện sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Joe Biden ký hồi tháng 8/2023. Washington đang nỗ lực hạn chế Trung Quốc tiếp cận công nghệ quan trọng, có thể bị khai thác gây rủi ro an ninh cho Mỹ. Các quy tắc áp dụng với ba danh mục - chất bán dẫn và vi điện tử, công nghệ thông tin lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI). Theo Nhà Trắng, bộ công nghệ này là "cốt lõi cho thế hệ tiếp theo được ứng dụng trong quân sự, an ninh mạng, giám sát và tình báo". Quy định cấm người Mỹ tham gia vào một số giao dịch nhất định liên quan đến bộ công nghệ và sản phẩm nói trên. Người Mỹ cũng phải thông báo cho Bộ Tài chính về những giao dịch khác liên quan đến những công nghệ và sản phẩm có thể góp phần gây ra mối đe dọa an ninh. Trong thông cáo báo chí, Trợ lý Bộ trưởng Tài chính về An ninh Đầu tư Paul Rosen cho biết, “AI, chất bán dẫn và công nghệ lượng tử là nền tảng cho sự phát triển các ứng dụng quân sự, giám sát, tình báo và an ninh mạng nhất định thế hệ tiếp theo, như hệ thống máy tính giải mã tiên tiến hoặc máy bay chiến đấu thế hệ mới”. Các quy tắc được công bố sau khi tham vấn rộng rãi với các bên liên quan, các thành viên quốc hội, người trong ngành cùng các đồng minh và đối tác nước ngoài. (Theo Yonhap)