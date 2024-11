Mỹ ghi nhận thâm hụt thương mại lớn nhất trong hơn 2 năm

Nền kinh tế Mỹ đã ghi nhận thâm hụt thương mại tăng 19,2% lên 84,4 tỷ USD, với nhập khẩu tăng 3% - con số này cao hơn nhiều so với mức dự báo 74 tỷ USD của trang Briefing.com. Cảng hàng hóa Long Beach, bang California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN) Theo dữ liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 5/11, thâm hụt thương mại của nước này trong tháng 9 đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2022, do nhập khẩu tăng khi các công ty tích trữ hàng hóa trước nguy cơ đình công gây gián đoạn nguồn cung. Bộ Thương mại cho biết nền kinh tế lớn nhất thế giới đã ghi nhận thâm hụt thương mại tăng 19,2% lên 84,4 tỷ USD, với nhập khẩu tăng 3%. Con số này cao hơn nhiều so với mức dự báo 74 tỷ USD của trang Briefing.com. Kim ngạch nhập khẩu đạt 352,3 tỷ USD, nhờ gia tăng nhu cầu đối với các sản phẩm tiêu dùng, máy tính và thiết bị bán dẫn. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu là 267,9 tỷ USD, thấp hơn 3,2 tỷ USD so với tháng 8, khi xuất khẩu máy bay dân dụng và dược phẩm đều giảm. Theo các nhà quan sát, nhập khẩu tăng mạnh một phần là do kỳ nghỉ lễ cuối năm đang đến gần. Nguyên nhân nữa có thể là do các công ty tích trữ hàng hóa để chuẩn bị cho cuộc đình công của công nhân bốc xếp. Chuyên gia kinh tế Ryan Sweet của Oxford Economics nhận định xu hướng này sẽ được bù đắp trong những tháng tới và đây không phải là vấn đề đáng quan ngại. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng lưu ý rằng các công ty có thể đang tăng lượng nhập khẩu để chuẩn bị cho kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Trong chiến dịch tranh cử, ông Donald Trump, ứng cử viên đảng Cộng hòa, từng đe dọa áp mức thuế quan mạnh, đặc biệt với hàng hóa từ Trung Quốc và Mexico. Các nhà phân tích Carl Weinberg và Rubeela Farooqi của High Frequency Economics tin rằng xu hướng gia tăng nhập khẩu có thể phản ánh những nỗ lực đưa hàng hóa từ Trung Quốc vào Mỹ trước tháng 1/2025, trong trường hợp thay đổi chính phủ dẫn đến mức thuế quan cao hơn và nhiều hạn chế hơn đối với hàng nhập khẩu./.