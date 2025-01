Mỹ cấm TikTok như thế nào?

Tổng thống Joe Biden đã ký đạo luật cho phép cấm TikTok tại Mỹ nếu không thoái hết vốn Trung Quốc trước ngày 19/1. Lệnh cấm nếu thành hiện thực sẽ diễn ra như thế nào? TikTok đang trong “cuộc chiến sinh tồn” tại Mỹ, nơi ứng dụng Trung Quốc có thể bị cấm nếu công ty mẹ ByteDance không thoái hết vốn trước ngày 19/1. TikTok khẳng định việc thoái vốn không khả thi về công nghệ, thương mại hay pháp lý và đang xin tòa án ban hành lệnh tạm dừng. Hơn 170 triệu người Mỹ đang sử dụng TikTok. Các luật sư của công ty lập luận lệnh cấm vi phạm Tu chính án thứ nhất bảo vệ quyền lợi của người dùng, trong khi nhà lập pháp Mỹ viện dẫn nguy cơ an ninh quốc gia mà ứng dụng mang lại. Tổng thống đắc cử Donald Trump – người từng muốn cấm TikTok năm 2020 – nay đã “quay xe”, đệ trình hồ sơ hoãn thi hành lệnh cấm. Nếu TikTok vẫn bị cấm vào ngày 19/1, lệnh cấm sẽ được thực hiện như thế nào? Theo luật, người dùng mới không thể tải TikTok từ các chợ ứng dụng như App Store và Play Store, còn người dùng hiện tại không thể cập nhật vì luật cấm bất kỳ pháp nhân nào tạo điều kiện cho việc tải về và bảo trì ứng dụng. Trong thư gửi ngày 13/12/2024, các nhà lập pháp Mỹ yêu cầu Apple và Google sẵn sàng gỡ bỏ TikTok trên các chợ tương ứng vào ngày 19/1. Quan hệ giữa nhà cung cấp dịch vụ đám mây Oracle và TikTok cũng bị ảnh hưởng. Oracle lưu trữ dữ liệu người dùng TikTok Mỹ trên các máy chủ, kiểm tra mã nguồn và cung cấp ứng dụng cho các chợ. TikTok đối mặt nguy cơ bị cấm tại Mỹ nếu không thoái hết vốn Trung Quốc trước ngày 19/1. Ảnh: EPA Với người dùng hiện tại, dù vẫn có thể sử dụng TikTok, theo thời gian, khi không được cập nhật phần mềm và bảo mật, ứng dụng sẽ dần vô dụng. Những nhà sáng tạo nội dung kiếm tiền từ người theo dõi TikTok đang chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất. Theo Nadya Okamoto – tài khoản có 4,1 triệu người theo dõi, ứng dụng giúp cô phát triển kinh doanh một cách tự nhiên thông qua các video hot. Lệnh cấm TikTok có thể buộc cô và các chủ doanh nghiệp nhỏ khác phải bỏ tiền tiếp thị nhiều hơn và gia tăng chi phí. Đối với khoảng 7.000 nhân viên TikTok ở Mỹ, họ đang ngồi chờ đợi số phận. Một nhân viên bày tỏ họ bắt đầu lo ngại về việc bị sa thải. Dù vậy, TikTok vẫn đăng tuyển dụng các vị trí mới, khiến vài người cảm thấy bối rối và phải xin ý kiến trên các diễn đàn việc làm. Doanh thu quảng cáo của TikTok tại Mỹ dự kiến đạt 12,3 tỷ USD năm 2024, theo hãng nghiên cứu Emarketer. Dù con số nhỏ hơn nhiều so với Meta, các nhà quảng cáo cho biết nền tảng người dùng TikTok lại khá trung thành. Tính năng thương mại xã hội (mua sản phẩm trực tiếp khi xem video) của công ty không có đối thủ nên các nhà quảng cáo muốn chuyển đổi cũng rất khó. Craig Atkinson, CEO công ty tiếp thị kỹ thuật số Code3, cho biết họ vẫn ký hợp đồng mới để xây dựng các chiến dịch TikTok vào cuối tháng 12/2024. Jason Lee, Phó Chủ tịch công ty truyền thông Horizon Media, dự đoán một số nhà quảng cáo vẫn tiếp tục chi tiền cho TikTok sau ngày 19/1 và sẽ đánh giá lại nếu ghi nhận lượng sử dụng hay hiệu suất sụt giảm. TikTok nhiều lần khẳng định ByteDance không thể bán công ty. Dù vậy, điều này không ngăn cản tham vọng thâu tóm ứng dụng của doanh nhân tỷ phú Frank McCourt. Ông nói đã nhận được cam kết bằng miệng từ liên minh các nhà đầu tư để có 20 tỷ USD mua lại TikTok. Về phía Trung Quốc, theo luật, ByteDance cần được phê duyệt nếu muốn bán TikTok. Vào tháng 3/2024, Bắc Kinh báo hiệu lập trường phản đối việc ép bán ứng dụng. Cùng với tuyên bố không thể thoái vốn từ TikTok, việc Trung Quốc chấp thuận mua bán rất khó xảy ra, The Guardian nhận định. (Theo The Guardian)