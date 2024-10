Mỹ cam kết hỗ trợ ASEAN thúc đẩy trí tuệ nhân tạo, chống tội phạm mạng

Ngoại trưởng Antony Blinken nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ ASEAN trong phòng chống tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến, thúc đẩy trí tuệ nhân tạo an toàn cũng như đẩy mạnh giao lưu văn hóa. Cam kết này được Ngoại trưởng Antony Blinken đưa ra khi đại diện Tổng thống Mỹ dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Mỹ lần thứ 12 tại Vientiane (Lào), sáng 11/10. Về phía Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao tham dự hội nghị. Mỹ coi trọng vị trí trung tâm của ASEAN Năm 2023, Mỹ là đối tác đầu tư lớn nhất của ASEAN, có hơn 6.200 doanh nghiệp Mỹ hoạt động tại ASEAN, với tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 74,3 tỷ USD. Mỹ đồng thời là đối tác thương mại lớn thứ 2 của ASEAN với tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 395,9 tỷ USD. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại Hội nghị ASEAN - Mỹ (Ảnh: Đoàn Bắc). Ông Antony Blinken khẳng định Mỹ coi trọng ASEAN và đánh giá khu vực giữ vị trí trung tâm trong tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng mở, an ninh và thịnh vượng. Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ASEAN - Mỹ trong việc thúc đẩy kết nối các cơ hội hợp tác kinh tế, công nghệ đổi mới sáng tạo, tạo thêm công ăn việc làm, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho 1 tỷ người dân hai bên. Theo Ngoại trưởng Blinken, Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ ASEAN phòng chống dịch bệnh, nâng cấp lưới điện khu vực, phòng chống tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến, thúc đẩy trí tuệ nhân tạo an toàn, bảo mật và đáng tin cậy, cũng như đẩy mạnh giao lưu văn hóa. Hội nghị lần này đánh giá cao việc Mỹ cam kết mạnh mẽ, lâu dài đối với ASEAN và khu vực thời gian qua. Việc Mỹ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, tích cực tham gia đối thoại xây dựng, hợp tác và xây dựng lòng tin ở khu vực cũng được lãnh đạo các nước ASEAN ghi nhận. Các nhà lãnh đạo hoan nghênh Mỹ tiếp tục tích cực hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng, hội nhập, kết nối, phát triển tiểu vùng, thu hẹp khoảng cách phát triển và ứng phó với các thách thức, bao gồm thông qua khuôn khổ Đối tác Mekong - Mỹ. Thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả, tương xứng với tầm mức quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, ưu tiên đẩy mạnh trao đổi thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị trí tuệ nhân tạo (AI), y tế, năng lượng, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu… ASEAN sẵn sàng chào đón thêm nhiều nhà đầu tư đến từ Mỹ Tại hội nghị, Việt Nam đánh giá cao tầm quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ASEAN - Mỹ. Việt Nam kỳ vọng Mỹ tiếp tục tham gia sâu rộng và tích cực với khu vực, cam kết trách nhiệm, lâu dài đối với ASEAN, ủng hộ ASEAN xây dựng cộng đồng và phát huy vai trò trung tâm trong định hình cấu trúc khu vực mở, bao trùm, minh bạch và đề cao luật pháp quốc tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị ASEAN - Mỹ (Ảnh: Đoàn Bắc). Định hướng tương lai phát triển quan hệ, Việt Nam đề xuất hai bên tăng cường hợp tác cùng kiến tạo tương lai phát triển phồn vinh thịnh vượng và bền vững. Theo đó, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư sẽ là trọng tâm và động lực, cần được đẩy mạnh theo hướng hiệu quả, hài hòa và bền vững, mở cửa hơn nữa thị trường cho hàng xuất khẩu, và sẵn sàng chào đón thêm nhiều nhà đầu tư đến từ Mỹ. Việt Nam cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai, thảm họa. Việt Nam hoan nghênh Mỹ tiếp tục hỗ trợ phát triển tiểu vùng Mekong thông qua khuôn khổ Đối tác Mekong - Mỹ, trong đó có việc tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Bên cạnh đó, Việt Nam đề nghị cần tăng cường nỗ lực và dành nguồn lực thích đáng để đưa hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột mới trong quan hệ giữa Mỹ và ASEAN, mở ra không gian phát triển mới. Kết thúc hội nghị, các lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố lãnh đạo ASEAN - Mỹ về Thúc đẩy trí tuệ nhân tạo an toàn, bảo mật và đáng tin cậy. Hoài Thu (Từ Vientiane, Lào)