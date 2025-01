Mùng 1 Tết, bạn trai Tây gửi hoá đơn nhắc chia tiền cà phê, bún ốc

Tô 22 tuổi, sinh viên năm cuối của một trường đại học tại Hà Nội, còn bạn trai là người Mỹ, 27 tuổi. Anh qua Việt Nam được gần 1 năm, đang làm việc tại một công ty bảo hiểm nước ngoài. Chúng tôi mới hẹn hò được một thời gian ngắn sau khi cùng tham gia một số hoạt động thiện nguyện.

Trước đây, khi lướt TikTok hay các trang mạng xã hội, tôi luôn ngưỡng mộ những cô gái Việt có bạn trai hay chồng là người phương Tây. Câu chuyện về sự khác biệt văn hoá xảy ra xung quanh cuộc sống hàng ngày của họ thật sự rất thú vị và dễ thương. Tuy nhiên, khi chính mình trải nghiệm, tôi nhận ra sự khác biệt này có thể là một trở ngại, thử thách giữa các cặp đôi và muốn vượt qua, hai bên đều cần sự cầu thị và thấu hiểu để tiếp nhận.

Tôi từng nghe về chuyện rạch ròi tài chính của người phương Tây từ một số cô gái người Việt với bạn trai nước ngoài, do đó từ khi quen anh, dù đi chơi, ăn uống hay mua bán gì, tôi cũng đều chủ động chi trả trong khả năng của bản thân để đảm bảo sự độc lập.

Chẳng hạn, anh mời đi ăn thì tôi sẽ mời lại anh cafe, xem phim; hoặc lần này đi ăn anh trả thì lần sau tôi sẽ thanh toán. Nếu cùng nhau đi mua sắm, tôi sẽ luôn tự thanh toán đồ của mình. Chi phí đi lại của cả hai thì có khi tôi trả, có khi anh trả…

Có điều, tôi là sinh viên, ngoài đồng lương làm thêm ít ỏi thì vẫn phải phụ thuộc vào bố mẹ về tài chính. Anh đi làm và có thu nhập cao so với mặt bằng chung, do đó những địa điểm hẹn hò mà anh lựa chọn thực sự quá sức đối với tôi. Do đó nếu một tháng mời anh ăn một bữa, vài lần cafe hay trả tiền taxi đi lại thôi thì tôi cũng “cháy túi”.