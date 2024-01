Mức lương ngành An ninh mạng có cao?

An ninh mạng là hoạt động bảo vệ thông tin, hệ thống khỏi những cuộc xâm nhập, tấn công kỹ thuật số. Hiểu theo nghĩa đơn giản hơn, an ninh mạng là ngành sử dụng các biện pháp để chống lại mối đe dọa, xâm nhập bất hợp pháp vào ứng dụng hệ thống.

Ngành An ninh mạng đang có nhu cầu tuyển dụng cao. (Ảnh minh họa)

Để biết được mức lương của ngành An ning mạng có cao không, chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong nội dung bài viết dưới đây.

Mức lương ngành An ninh mạng

Theo khảo sát do trung tâm đào tạo kiến thức và kỹ năng thực chiến về An Toàn Thông Tin CyberJutsu thực hiện, tại một số doanh nghiệp công nghệ lớn tại Việt Nam, mức lương trung bình của nhân sự an ninh mạng kinh nghiệm từ 1 đến 3 năm dao động trong khoảng 15 - 40 triệu đồng/tháng, sinh viên mới ra trường lương trung bình 8 - 15 triệu đồng/tháng.