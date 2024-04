Mức độ độc hại mà nhiều người chưa biết rõ khi lái những chiếc ô tô hiện nay

Nhiều quốc gia trên thế giới đã đặt ra lộ trình khai tử xe động cơ đốt trong để chuyển hoàn toàn sang sản xuất và lưu thông xe năng lượng sạch, trong đó có xe điện. Chính sách này nằm trong khuôn khổ thực hiện các cam kết chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Tuy nhiên, trong quá trình "chuyển đổi xanh", các nhóm lợi ích vẫn nổi lên để làm trì hoãn lộ trình này.

Mới đây, trang Car From Japan đã đưa bài viết tổng hợp liên quan đến mặt trái của ô tô động cơ đốt trong. Về nguyên lý kỹ thuật, động cơ ô tô tạo ra năng lượng truyền động bằng việc đốt cháy nhiên liệu như xăng, dầu và biến nhiệt năng thành cơ năng. Quá trình này thải ra một số loại khí độc hại như nitơ-oxit (NOx), carbon monoxide (CO), lưu huỳnh dioxide (SO2), benzen (C6H6), formaldehyde (CH2O) và muội than. Tất cả các loại khí này đều gây ô nhiễm môi trường, góp phần gây hiệu ứng nhà kính, thiệt hại cho tầng ozone và hủy hoại môi trường sống. Đặc biệt, chúng gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe con người.

Trang The Drive dẫn kết quả thống kê của Công ty nghiên cứu thị trường Hedges & Company, năm 2023 ước tính có khoảng 1,47 tỷ xe ô tô đang lưu thông trên toàn thế giới. Con số này bao gồm cả xe điện, xe hybrid nhưng tỷ lệ rất nhỏ.

Hãy cùng nhìn lại sự thật, những cỗ máy động cơ đốt trong chiếm phần lớn trên thế giới thực sự đang gây ô nhiễm không khí như thế nào?

Số lượng ô tô khổng lồ kéo theo một lượng khí thải độc hại lớn đưa vào môi trường. Ảnh: Faz

Thải ra 51% khí độc CO