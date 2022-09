Mưa to, gió lớn, nhiều xã mất điện, nguy cơ sạt lở cao ở Bắc Tây Nguyên

Huyện Kon Plông cũng ghi nhận có 4 xã mất điện gồm: Đăk Nên, Măng Bút, Đăk Ring, Đăk Tăng, Pờ Ê.

Một số trường học ở các huyện miền núi ở Kon Tum cũng nằm trong diện nguy cơ sạt lở cao (Ảnh: UBND xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei, Kon Tum).

Tại huyện Đăk Glei, có 17 hộ thuộc xã Đăk Long, hiện nay đang cư trú an toàn tại Đồn Biên phòng 671 do trước bão người dân đang ở nhà chòi trên rẫy không về kịp nhà. Tuyến đường 673, tuyến đường quốc lộ Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo... nguy cơ sạt lở đất cao.

Trong đêm 27/9 và rạng sáng 28/9, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có mưa to đến rất to, kèm theo gió giật mạnh. Tại một các huyện ở khu vực Đông Nam tỉnh như: huyện Phú Thiện, Ayun Pa, Krông Pa đã xuất hiện tình trạng ngập cục bộ, ảnh hưởng đến hoa mùa của bà con. Nhiều cây xanh, công trình công cộng ở TP Pleiku cũng bị ngã đổ, hư hỏng do gió mạnh.