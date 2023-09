Mưa lớn lan rộng khắp 3 miền trên cả nước

Với lượng mưa lớn và kéo dài nhiều ngày, người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn cũng gây ngập úng tại các khu đô thị.

Trong khi đó, thời tiết miền Bắc duy trì trạng thái nhiều mây, oi nóng trong hôm nay (25/9). Nền nhiệt khu vực giảm nhẹ, mưa dông có thể xuất hiện rải rác. Mức nhiệt cao nhất 30-32 độ C, giảm khoảng 2 độ C so với những ngày qua.